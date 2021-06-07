СБУ назвала фейком «затримання українського шпигуна» в Росії

Сьогодні ФСБ заявила про видворення громадянина України Олексія Семеняки, якого звинуватили в роботі нібито на українську контррозвідку

Служба безпеки України спростовує інформацію про видворенні нібито свого «агента» з території Російської Федерації. Будь-які подібні заяви Федеральної служби безпеки РФ спрямовані на поширення фейків. Про це повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

«Будь-які заяви ФСБ РФ щодо нібито викриття «агента СБУ» слід розглядати виключно через призму ведення гібридної війни, складовою якої є поширення фейків та проведення інформаційних спецоперацій. Тож Служба безпеки України закликає ЗМІ скептично ставитись до будь-якої інформації такого типу.

Водночас можемо нагадати російським пропагандистам, що СБУ провадить свою діяльність і забезпечує державну безпеку саме на території України. І одне з наших завдань – виявлення агентів російських спецслужб. З чим ми успішно справляємось», – йдеться повідомленні.

Зазначимо, сьогодні ФСБ заявила про видворення громадянина України Олексія Семеняки, якого звинуватили в роботі нібито на українську контррозвідку.

Тим часом, військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до восьми років в’язниці з відтермінуванням на два роки російську військову за нібито співпрацю з українською розвідкою.