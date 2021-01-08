Як працюють КПВВ на Донбасі під час посиленого карантину

На КПВВ «Новотроїцьке» пропуск відновлюється двічі на тиждень в понеділок і п'ятницю

Перебувати на КПВВ можна тільки з одягненою захисною маскою

Карантинні обмеження, які діятимуть в країні до 24 січня, ніяк не вплинуть на роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду в Донбасі. КПВВ будуть працювати щодня з 08.00 до 16.00, повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

Перебувати на КПВВ можна тільки з одягненою захисною маскою (респіратором), також необхідно дотримуватися фізичної дистанції, з урахуванням нанесеної розмітки.

«Під час перевірки громадян, які рухаються з тимчасово окупованої території України, проводиться температурний скринінг. Для пропуску на контрольовану територію ці громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації», – йдеться в повідомленні.

Однак окупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду «Щастя», «Золотий», «Гнутове», «Майорське», «Мар'їнка». Щодня пропускні операції здійснюються лише на контрольному пункті в'їзду-виїзду «Станиця Луганська».

На КПВВ «Новотроїцьке» пропуск відновлюється двічі на тиждень в понеділок і п'ятницю, коли окупанти перестають блокувати рух по дорожнього коридору.

Нагадаємо, уряд України робить все можливе для того, щоб жителі тимчасово непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей вакцинувалися проти коронавірусу. Отримати щеплення від Covid-19 жителі ОРДЛО зможуть на КПВВ.