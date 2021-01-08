Хто організував вакцинацію українських багатіїв? Нові подробиці гучного скандалу

Гольдман взагалі не є ізраїльським лікарем, а установ та організацій, до яких він себе зараховує, або не існує, або вони не є такими, якими позиціонують себе

Керівництво «Першим медичним центром Тель-Авіва», і штат у «1,5 тис. лікарів в 143 відділеннях» виявилися фантазіями Романа Гольдмана?

У скандалі зі щепленням у київській приватній клініці контрабандною вакциною з’явились нові подробиці. Як повідомляв «Главком», організатором схеми з постачанням вакцини проти коронавірусу з Ізраїлю ЗМІ назвали «ізраїльського лікаря» Романа Гольдмана. Та вже скоро з’ясувалося, що Гольдман взагалі не є ізраїльським лікарем, а установ та організацій, до яких він себе зараховує, або не існує, або вони не є такими, якими позиціонують себе. Зокрема про це йдеться у листі Адміністрації Ізраїльської асоціації медичного туризму (ІАМТ) виданню «Гордон». Лист був написаний ще в червні минулого року, однак у зв’язку із скандалом з вакцинами документ знову набув актуальності.

Так, у листі йдеться, що Гольдман не має права практикувати на території Ізраїлю – на сайті Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю у переліку лікарів, які мають дозвіл на професійну діяльність на території цієї країни, лікаря з іменем Роман Гольдман немає.

Крім того, в ІАМТ наголошують, що на території Ізраїлю наразі всього налічується 22 медичних центри. «По-перше, серед них немає «Першого медичного центру Тель-Авіва», яким начебто керує Роман Гольдман, і в якому апріорі ніколи не працювало «1,5 тис. лікарів в 143 відділеннях», – йдеться у листі.

По-друге, інформацію про те, що Роман Гольдман є керівником Асоціації Медичних центрів Ізраїлю «Медес», ІМТА називає такою, що є «далекою від істини». «Як відомо, асоціація – це громадське об'єднання з певними вимогами, державної реєстрацією та статутом. В даному контексті «Асоціація Медес» є комерційною організацією (компанією медичного туризму), яка на взаємовигідних умовах, співпрацює з великими лікарнями, розташованими на території Ізраїлю», – пояснює ІМТА.

Нагадаємо, Романа Гольдмана назвали причетним до незаконних поставок з Ізраїлю вакцини Pfizer-BioNtech чартерним рейсом до Києва. ЗМІ переконують, що таємно вакциновані «щасливчики» самі розповідають знайомим про щеплення. Звучить інформація і про місце, і про ціну такої послуги. Щеплення начебто проводять у столичній приватній клініці Mediland, що розташована на Лук‘янівці на вулиці Маршала Рибалка, 11-б.

Першим публічно інформацію про підпільні щеплення оприлюднив громадський діяч Назар Приходько у переддень Різдва за юліанським календарем. На своїй сторінці в Facebook активіст зазначив, що підпільне щеплення має попит: робить його «вітчизняний істеблішмент за фантастичні суми: якщо роздрібна ціна «Пфайзера» у світі коливається від $18-20 за дозу, то тут вона коштує від 1 до 3 тисяч євро!». «При тому, окрім себе, ВІПи вакцинують своїх стареньких батьків», – написав він.

Детальніше читайте тут: «Що відомо про ізраїльтянина, якому приписують контрабанду вакцини в Україну (фото)»