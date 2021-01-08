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    Ткаченко розповів, як культура та туризм працюватимуть під час локдауну

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    Під час локдауну заборонено приймати відвідувачів закладам культури й кінотеатрам - Ткаченко розповів, як культура та туризм працюватимуть під час локдауну
    Під час локдауну заборонено приймати відвідувачів закладам культури й кінотеатрам
    Фото з відкритих джерел

    Із 8 до 24 січня включно дозволена робота готелів

    Під час посиленого карантину в нашій країні дозволена робота історико-культурних заповідників, релігійних установ, проведення репетицій театральних постановок. Про це в Телеграмі поінформував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

    «Зверну увагу, що робота історико-культурних заповідників дозволена. Тому за цей час обов’язково скористайтесь нагодою та прогуляйтесь. Безумовно, санепідемзасобів там дотримуються, усе безпечно», – написав він.

    Ткаченко розповів, що також у цей період дозволено:

    • роботу релігійних установ;
    • проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (із дотриманням карантинних обмежень на репетиціях);
    • виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроєктів, кліпів тощо (із дотриманням карантинних обмежень на майданчику).

    За інформацією міністра, у період посиленого карантину дозволена й робота готелів. Зокрема, робота закладів харчування та інших місць харчування при готелях із 6 до 11 години ранку, а за замовленням клієнтів у готельний номер – цілодобово.

    Дозволена в цей період і робота організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території.

    Водночас, як уточнив міністрів, у цей період заборонено приймати відвідувачів закладам культури й кінотеатрам, а також проводити масові, культурні та розважальні заходи.

    «Тому в ці кілька тижнів ми маємо посилено підтримувати сферу культури та гостинності. Один зі способів – купити вже зараз книгу онлайн, квиток чи абонемент на виставу, фільм або будь-яку іншу постановку на заздалегідь. Скажемо, з 25 січня, коли обмеження послабляться й можливість відвідати заклади знову повернеться. Бережіть себе», – зазначив Ткаченко.

    Нагадаємо, в Україні почав діяти локдаунОбмеження діятимуть до опівночі 25 січня. В уряді уточнили торговельні заборони, що вводяться під час зимового локдауну. 

    Із 8 до 24 січня включно супермаркети можуть продавати будь-які товари. Але для цього мають дотримуватися певних умов.

    Теги: туризм культура карантин робота Олександр Ткаченко вірус коронавірус
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