В уряді пояснили, як вакцинуватися від Covid-19 жителям окупованого Донбасу

Уряд чекає на жителів ОРДЛО для вакцинації від Covid-19, зазначив Немчінов

Уряд України робить все можливе для того, щоб жителі тимчасово непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей вакцинувалися проти коронавірусу.

Отримати щеплення від Covid-19 жителі ОРДЛО зможуть на КПВВ.

Про це розповів міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі програми «На самом деле: Украина» на телеканалі «Дом».

«Однією із цілей стратегії вакцинації від коронавірусної інфекції є забезпечення вакцинацією жителів непідконтрольних територій. Ми чекаємо наших громадян, ми готові надати їм послуги з вакцинації. Це стосується, насамперед, тих громадян, які вікові, які в зоні ризику», – зазначив він.

Окрім того, Немчінов нагадав, що на КПВВ на Донбасі були облаштовані сервісні зони, де жителі тимчасово непідконтрольних територій можуть отримати всю необхідну допомогу.

«Ви знаєте, що на всіх КПВВ місцева влада підготувала спеціальні зони, де будуть розташовані центри надання адмінпослуг, де людям не потрібно буде їхати вглиб неконтрольованої території для отримання пенсій, оформлення свідоцтв про народження, смерть, інших документів», – додав міністр.

Як повідомлялося, в Україні до кінця 2021 року потрібно вакцинувати 30-35 мільйонів осіб, щоб подолати пандемію Covid-19.

Нагадаємо, керівник Офісу президента розповів, з ким домовляється Україна про Covid-вакцину.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

У світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19.