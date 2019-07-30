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    Українські компанії з 2023 року не зможуть виробляти сир фета

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    <em>Фета - це грецький сир, який готується з суміші овечого та козячого молока</em> - Українські компанії з 2023 року не зможуть виробляти сир фета
    Фета - це грецький сир, який готується з суміші овечого та козячого молока

    Фету в Україні сьогодні виробляють близько 20 підприємств

    Українським виробникам сиру фета з 2023 року доведеться відмовитися від цієї назви, оскільки воно є захищеним географічним зазначенням.

    Про це йдеться в повідомленні на сторінці «Географічні зазначення в Україні» в Facebook.

    «Фету в Україні виробляють близько 20 підприємств. Але з 2023 року від цієї назви, яка є захищеним географічним зазначенням, доведеться відмовитися», - сказано в повідомленні.

    Разом з представниками Мінагрополітики, торгових мереж і виробниками почалося вивчення досвіду інших країн, розробка продуктового досьє і нової назви продукту.

    Фета - це грецький сир, який готується з суміші овечого та козячого молока.

    Виробляти фету має право тільки Греція, оскільки назва продукту захищено правом Європейського союзу на географічне походження сиру.

    «Географічні зазначення в Україні» – фінансований Європейським Союзом проект, який реалізовується протягом 2017-2020 років. 

    Він покликаний допомогти Україні розробити систему позначення товарів із властивостями та репутацією, що зумовлені переважно місцем походження.

    Першим українським продуктом з географічним зазначенням походження стане гуцульська овеча бринза.

    Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов'язалася з 2026 року відмовитися від використання захищеного географічного зазначення коньяк для продукту вітчизняного виробництва.

     

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