Українські плоди і ягоди завойовують світ: найбільше купує Туреччина



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Головні ринки збуту для українських виробників – Туреччина, Франція і Польща

Експорт плодово-ягідної продукції з січня по червень 2019 року зріс на 16% порівняно із відповідним періодом минулого року.

Про це повідомила пресслужба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

«За перше півріччя 2019 року Україна експортувала плодово-ягідної продукції на суму 116 млн дол. США. Це на 16% перевищує минулорічний показник за відповідний період», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зростання експорту стало можливим завдяки триваючому збільшенню доходів від продажів на закордонних ринках усіх основних товарів вітчизняного експорту групи 8 УКТЗЕД: волоських горіхів, заморожених плодів та ягід, яблук та груш, які сукупно займають у структурі вартості продукції цієї групи понад 95%.

Вітчизняний експорт плодів та ягід порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився й у кількісному виразі. Майже на 75% зросли обсяги зарубіжних поставок волоських горіхів – з 19 тис. тонн до 33 тис. тонн, а також яблук і груш – з 24 тис. тонн до 42 тис. тонн. Майже на третину зросли обсяги експорту заморожених фруктів – з 14 тис. тонн до 18 тис. тонн.

Головні ринки збуту для українських виробників – Туреччина (18 млн дол.), Франція (11 млн дол.), Польща (10 млн дол.), Білорусь (9 млн дол.), Ірак (7 млн дол.), Італія (5 млн дол.), Греція (5 млн дол.) та Німеччина (4 млн дол.). Загалом, більше 50% вартості наших плодів і ягід отримується в результаті експорту до країн Євросоюзу.