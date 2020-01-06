Греко-католики просять Зеленського не тягнути і запросити до України Папу Римського



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Блаженніший Святослав чекає на візит Папи Римського Франциска до України Фото Станіслава Груздєва, Главком

Блаженніший Святослав пояснив, що може стояти на заваді візиту Папи Римського в Україну

Глава Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв’ю «Главкому» розповів, що і архієпископ УГКЦ Борис Ґудзяк, і весь синод єпископів УГКЦ закликає Папу Римського Франциска здійснити візит до України перш ніж відвідувати РФ. І минулого року українські греко-католики ще раз зробили офіційне запрошення Папи до України.

«Ми зібралися у Римі і перша сесія нашого синоду відбулася разом з ним. Там ми всі разом просили його приїхати до України. Сподіваємося, що його приїзд стане ще одним поштовхом до того, щоб зупинити війну, привернути увагу цілого світу до питань гуманітарної і екологічної кризи, яку спричиняє ця війна. Після тієї нашої зустрічі уже в приватному спілкуванні Святіший отець сказав мені, що він дуже серйозно над цим розмірковує», - розповів глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав додав, що поки немає інформації про те, чи готується візит Папи до України.

«Ми сподіваємося, що й новий президент запросить Папу до України і що з боку українського суспільства (незалежно від конфесій) буде позитивне ставлення і усвідомлення важливості такого жесту для скріплення української державності», - зазначив лідер УГКЦ.

Втім він додав, що також немає інформації про те, чи готується візит Папи до Москви.

«Очевидно, що бажання Папи відвідати Москву, не нове. Хотів це зробити папа Іван Павло ІІ, папа Бенедикт. Я думаю, що хотів би це зробити й папа Франциск. Але коли тільки почалася дискусія про те, чи є гіпотетично можливим візит папи до Росії, то один з речників РПЦ сказав, що це є неможливим», - додав Святослав.

Він також пояснив, що може стояти на заваді візиту Папи Римського в Україну і чому він так довго розмірковує.

«Це його особисте рішення, але я можу сказати про три такі чутливості Папи, які дають мені оптимізм. Він чутливий до потреб вбогих, магріналізованих і бідних людей. Україна є найбіднішою країною Європи. Тому коли Папа буде думати, в який куточок Європи в першу чергу потрібно поїхати, я думаю, він буде чути голос, який його кличе до України. Друга тема – це тема миру. І коли Папа відчує, що він має можливість приїхати, що його тут чекають, запрошують і його приїзд буде сприяти закінченню війни, він так само почує цей голос. А третя його чутливість – це проблеми екології, відповідального ставлення до довкілля. Це питання, як ми знаємо, у нас є також дуже гострим, але чомусь про нього сьогодні ніхто не говорить.

Україна позначена раною Чорнобиля, зараз у нас війна спричиняє ще одну екологічну катастрофу, пов’язану з забрудненням питної води через затоплення шахт. Ми також бачимо, що діється з нашими Карпатами через вирубування лісів, як затоплює Закарпаття і Прикарпаття», - пояснив глава українських греко-католиків.

Слід зазначити, що Папа Франциск від початку московсько-української війни вже двічі зустрічався з Путіним. Глава Української греко-католицької церкви Святослав зізнався, що завжди мав можливість «по гарячих слідах мати особистий контакт і зустрічі зі Святішим отцем після тих зустрічей».

«Я завжди в нього запитував, про що йшла мова? Святіший отець мене завжди запевняв, що він використовує всі необхідні канали комунікації для того, щоб зупинити війну в Україні. Як він це робив під час зустрічей з російським президентом, якими словами – це вже питання певної конфіденційності ватиканської дипломатії. Але Святіший отець є особливо чутливим до болю українського народу. Навіть в цьогорічному Різдвяному вітанні він вкотре про це згадав. Тому така посередницька місія, яку завжди виконував наступник апостола Петра, в нашому випадку є дуже важливою і потрібною», - резюмував глава УГКЦ.