Глава УГКЦ Святослав відреагував на новорічне привітання Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми є народом, який має свою мову, свою культуру, свою традицію. Ми є народом, який сьогодні має свою державу. Існує як суб’єкт, у тому числі, міжнародного права. Ми існуємо, ми є і маємо свою ідентичність, тотожність, яка окреслена чіткими рисами &n

Якщо ми існуємо, ми маємо певні права та обов’язки – Святослав

«Маємо жити так, щоби нам було не все одно, якими ми є людьми, не все одно, в якій країні ми живемо. Бо «все одно» – означає мені байдуже».

Таку позицію висловив патріарх Української греко-католицької церкви Святослав в ефірі радіо «Марія».

«Український народ існує. Тому кожен, хто заперечує існування Українського народу чи існування політичної нації, яка включає всі народи, що живуть в Україні, той розходиться з дійсністю», – зазначив очільник греко-католиків.

Предстоятель розповів, що він намагався відповідати на будь-які можливості спілкування з представниками нової влади.

«Було кілька цікавих форматів. Один з них – була моя зустріч з групою експертів, які працюють над певною гуманітарною політикою нової влади. Я був дуже вдячний за нагоду поспілкуватися. Вони мене попросили пояснити, що таке українська національна ідея і я, відштовхуючись від персоналістичної філософії св. папи Івана Павла ІІ, дав відповідь у трьох пунктах», – розповів він.

Перший, на думку Святослава, випливає з постулату, що ми існуємо. Український народ існує.

«Тобто ми є народом, який має свою мову, свою культуру, свою традицію. Ми є народом, який сьогодні має свою державу. Існує як суб’єкт, у тому числі, міжнародного права. Ми існуємо, ми є і маємо свою ідентичність, тотожність, яка окреслена чіткими рисами», – наголосив предстоятель УГКЦ.

Друга важлива думка, сказав Святослав: якщо ми існуємо, ми маємо певні права та обов’язки.

«Тобто ми маємо право обирати свій шлях розвитку. Ми маємо право мати свою незалежну державу. Ми маємо право і обов’язок її захищати, навіть ціною власного життя. Ми маємо право бути почутими міжнародним товариством і бути його складовою інтегральною частиною», – вважає провыдник українських греко-католиків.

Третя думка – інші повинні це право поважати.

«Поважати нашу гідність, нашу чутливість, поважати шлях, яким ми йдемо, поважати наш вибір», – сказав патріарх УГКЦ Святослав.

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