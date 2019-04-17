Грицак назвав підозрюваного у вбивстві генерала ГУР Міноборони Шаповала
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За словами очільника СБУ, після злочину росіянин Олег Шутов виїхав до Росії, а потім зник на Донбасі
Служба безпеки України встановила підозрюваного у вбивстві генерала Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала. Про це на брифінгу сказав голова СБУ Василь Грицак, передає прес-центр СБУ.
Підозрюваним, за даними Грицака, є громадянин Олег Шутов, який переховується на окупованій території Донбасу.
Теракт він виконав на замовлення російських спецслужб.
Саме Шутов, за словами Грицака, заклав вибухівку в автомобіль Шаповала.
Після злочину він виїхав до Росії, а потім зник на Донбасі.
Крім того, СБУ вважає організатором операцій із вбивства українських офіцерів розвідки начальника департаменту ФСБ Росії генерала Дмитра Мінаєва.
Як повідомлялось, Грицак уточнив, що підривник автівки розвідника 4 квітня у Києві Олексій Комаричев - живий, він у важкому стані в лікарні.
Нагадаємо Шаповал, який збирав докази російської агресії, загинув у червні 2017 року. Його «Мерседес» вибухнув на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві.
Головна версія підриву автомобіля працівника Головного управління розвідки Міноборони полковника Максима Шаповала – російський слід.
Вибух кваліфіковано як теракт та передано на розслідування Головній військовій прокуратурі.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що у слідства є не більше 10 днів для максимально швидкого розкриття убивства полковника.
Максим Шаповал командував першою групою спецназу, який звільняв донецький аеропорт.