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    Грицак назвав підозрюваного у вбивстві генерала ГУР Міноборони Шаповала

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    Грицак назвав підозрюваного у вбивстві генерала ГУР Міноборони Шаповала
    Фото: УНІАН

    За словами очільника СБУ, після злочину росіянин Олег Шутов виїхав до Росії, а потім зник на Донбасі

    Служба безпеки України встановила підозрюваного у вбивстві генерала Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала. Про це на брифінгу сказав голова СБУ Василь Грицак, передає прес-центр СБУ.

    Підозрюваним, за даними Грицака,  є громадянин Олег Шутов, який переховується на окупованій території Донбасу.

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    Теракт він виконав на замовлення російських спецслужб.

    Саме Шутов, за словами Грицака, заклав вибухівку в автомобіль Шаповала.

    Після злочину він виїхав до Росії, а потім зник на Донбасі.

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    Крім того, СБУ вважає організатором операцій із вбивства українських офіцерів розвідки начальника департаменту ФСБ Росії генерала Дмитра Мінаєва.

    Як повідомлялось, Грицак уточнив, що підривник автівки розвідника 4 квітня у Києві Олексій Комаричев - живий, він у важкому стані в лікарні.

    Нагадаємо Шаповал, який збирав докази російської агресії, загинув у червні 2017 року. Його «Мерседес» вибухнув на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві.

    Головна версія підриву автомобіля працівника Головного управління розвідки Міноборони полковника Максима Шаповала – російський слід.

    Вибух кваліфіковано як теракт та передано на розслідування Головній військовій прокуратурі.

    Головний військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що у слідства є не більше 10 днів для максимально швидкого розкриття убивства полковника.

    Максим Шаповал командував першою групою спецназу, який звільняв донецький аеропорт. 

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    вибух теракт СБУ ФСБ Міноборони Василь Грицак Анатолій Матіос аеропорт автомобіль
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