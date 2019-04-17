СБУ назвала імена російських диверсантів, які влаштували невдалий теракт у Києві



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Вибух стався на парковці біля магазину «Ашан» Фото: Інформатор

Чоловік, який підірвав автомобіль співробітника українскої розвідки, у важкому стані в лікарні

Диверсант, який у Києві закладав вибухівку під автомобіль співробітника української розвідки і сам підірвався, живий і арештований – це громадянин Росії Олексій Комаричев.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу 17 квітня. Нагадаємо, раніше повідомлялася, що підривник втратив руку і помер у лікарні.

За словами Грицака, одна й та ж диверсійна група причетна і до вбивства керівника спецпризначенців ГУР Максима Шаповала, який загинув від вибуху авто 27 червня 2017 року в Києві, і до невдалої спроби вбивства розвідника 4 квітня цього року. Про це повідомляє УП.

«Обидва теракти сплановані, профінансовані, організовані безпосередньо російськими спецслужбами. Це були спільні операції Федеральної служби безпеки РФ та Головного управління Генштабу ЗСУ РФ, більше відомої як військова розвідка Росії», – сказав Грицак.

Організацію і здійснення обох терактів здійснювали одні й ті самі люди.

Виконавець невдалої спроби підриву автомобіля залишився живим, хоча він і перебуває у важкому стані у лікарні. Він заарештований. Це керівник російської диверсійної терористичної групи, який безпосередньо закладав вибухівку під авто українського розвідника, – громадянин Російської Федерації Комаричев Олексій Анатолійович, 1978 року народження.

За словами Грицака, з ним діяв інший громадянин Росії Дзортов Тимур Мовлайович.

Як повідомлялося, в ніч на 4 квітня у Києві стався вибух біля магазину «Ашан», де було припарковано близько 10 автомобілів. Чоловіку відірвало кисть руки під час детонації.

Нагадаємо, правоохоронці встановлюють обставини вибуху автівки. Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Пізніше стало відомо, що іноземний диверсант намагався підірвати машину офіцера українських спецслужб.