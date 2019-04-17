СБУ затримала сімох членів російської ДРГ



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Голова СБУ Василь Грицак Фото: president.gov.ua

За даними Грицака, семеро спецслужбовців РФ, які вчиняли в Україні теракти

Служба безпеки України припинила діяльність диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) із РФ і затримала сімох її учасників, повідомив глава СБУ Василь Грицак.

«СБУ припинила діяльність диверсійно-розвідувальної терористської групи РФ у складі семи осіб. Їх затримано та заарештовано», - повідомив Грицак на брифінгу в Києві в середу.

Він повідомив, що вранці 17 квітня силовики затримали ще одну особу, яка сприяла діяльності цієї терористичної групи на території України.

«Загалом з початку 2017 року на територію України з Росії і так званої «ДНР» було направлено декілька диверсійних терористичних груп. Ці групи направлялися російською військовою розвідкою для здійснення політичних вбивств, для ліквідації офіцерів українських спецслужб», - розповів голова СБУ.

«Одна з таких груп 27 червня 2017 року вчинила терористичний акт в результаті якого загинув генерал військової розвідки Максим Шаповал. За аналогічним сценарієм 4 квітня 2019 року під час спроби закладання вибухового пристрою під автомобіль українського військового розвідника стався самопідрив. В результаті цього самопідриву виконавець, він же керівник російської диверсійно терористичної групи отримав важкі тілесні ушкодження», - додав Грицак.

За його словами, силовики зібрали докази, які вказують, що обидва теракти сплановані, профінансовані, організовані російськими спецслужбами.

«Це були спільні операції Федеральної служби безпеки Росії та військової розвідки Росії», - уточнив Грицак.

Як повідомлялось, Грицак уточнив, що підривник автівки розвідника 4 квітня у Києві - живий, він у важкому стані в лікарні.

Нагадаємо Шаповал, який збирав докази російської агресії, загинув у червні 2017 року. Його «Мерседес» вибухнув на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві.

Головна версія підриву автомобіля працівника Головного управління розвідки Міноборони полковника Максима Шаповала – російський слід.

Вибух кваліфіковано як теракт та передано на розслідування Головній військовій прокуратурі.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що у слідства є не більше 10 днів для максимально швидкого розкриття убивства полковника.

Максим Шаповал командував першою групою спецназу, який звільняв донецький аеропорт.

Джерело: Українська правда