Грицак передав США докази причетності РФ до обстрілів Маріуполя та Волновахи

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Глава СБУ Василь Грицак

Глава СБУ зустрівся зі спецпредставником Держдепу та американським послом

Голова Служби безпеки України Василь Грицак передав спецпредставнику Державного департаменту США Курту Волкеру та американському послу Марі Йованович «чергові докази причетності кадрових військовослужбовців Росії до злочинів проти людяності на території України».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Поряд із ескалацією Росією збройного конфлікту на Донбасі російські спецслужби вживають активних заходів щодо дестабілізації ситуації всередині України», – сказав Грицак.

У відомстві також заявили, що Грицак, зокрема, передав матеріали щодо причетності російської армії до обстрілів Маріуполя та Волновахи у 2015 році, внаслідок яких загинули 48 українців.

Раніше СБУ передала до Гааги докази проти армії РФ щодо обстрілу Маріуполя у 2015 році.

Також за інформацією СБУ найближчими днями на непідконтрольну територію Донбасу прибудуть близько 100 бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у середу в Києві провів зустріч із сім'ями заручників, політичних в'язнів і зниклих безвісти.