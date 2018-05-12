Обстріл Маріуполя у 2015 році: СБУ передала до Гааги докази проти армії РФ

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Будівля Міжнародного суду ООН

Робота по збору доказів проти російських військових проводиться щодо обстрілів Краматорська

Служба безпеки України передала до Міжнародного суду ООН докази причетності російських військовослужбовців до обстрілу в Маріуполі. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак під час робочої поїздки до Черкас.

«Ще 7 травня цього року ми на брифінгу вже надавали інформацію про участь в організації та самому обстрілі мікрорайону «Східний» у Маріуполі, про причетність до цього військовослужбовців Збройних сил РФ, і я вам хочу повідомити, що станом на сьогодні ці матеріали передано до Міжнародного суду ООН і надіслано до 184 українських установ за кордоном»,- заявив Грицак.

При цьому очільник СБУ зазначив, що така ж робота проводиться щодо збору доказів участі армії РФ в обстрілах міста Краматорськ.

Раніше голова СБУ Василь Грицак оприлюднив матеріали розслідування, які доводять безпосередню участь військових РФ в обстрілах мікрорайону «Східний» у Маріуполі 24 січня 2015 року. Внаслідок цього військового злочину загинуло 29 громадян України, 92 отримали поранення, пошкоджено житлові та нежитлові будинки.

Під час досудового розслідування слідчими встановлено та доведено, що цей терористичний акт здійснено кадровими російськими військовослужбовцями із застосуванням двох дивізіонів реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» зі складу ЗС РФ, які здійснили понад 120 пострілів по мирному місту некерованими реактивними осколково-фугасними снарядами С-21ОФ.

СБУ встановила безпосередню участь в обстрілах підрозділів 200-ї Печенгської окремої мотострілецької бригади та 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (колишня 5-та окрема Гвардійська Таманська мотострілецька бригада). Слідчим СБУ вдалося похвилинно зафіксувати та задокументувати перетин російськими підрозділами російсько-українського кордону та шлях на позиції терористів, з яких здійснювався обстріл Маріуполя.

Слідчі СБУ задокументували також увесь ланцюжок організації, координації та виконання кадровими військовими РФ цього злочину проти мирного населення.

Джерело: Укрінформ