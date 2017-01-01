Грицак розповів про найбільшу «рибу», яку СБУ спіймала за часи Незалежності

Грицак заявив, що шпигун-перекладач Гройсмана - доволі велика «риба»

Голова СБУ Василь Грицак вважає перекладача-шпигуна Станіслава Єжова найбільшою «рибою», яку спіймали за часів Незалежності. Про це він сказав в ефірі каналу ТРК Україна. «Єжов доволі велика «риба». Мабуть найбільша впіймана за державну зраду з початку незалежності України. І я не відкрию велику таємницю якщо скажу,



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Особистий перекладач прем'єр-міністра Станіслав Єжов у суді

Грицак заявив, що шпигун-перекладач Гройсмана - доволі велика «риба»

Голова СБУ Василь Грицак вважає перекладача-шпигуна Станіслава Єжова найбільшою «рибою», яку спіймали за часів Незалежності.

Про це він сказав в ефірі каналу ТРК Україна.

«Єжов доволі велика «риба». Мабуть найбільша впіймана за державну зраду з початку незалежності України. І я не відкрию велику таємницю якщо скажу, що у роботі СБУ перебуває багато справ по яких проходять громадяни України, які підозрюються у державній зраді», - сказав віні.

Грицак зауважив, що не буде відривати таємницю про кількість осіб. Водночас, він нагадав, що не притягуються до кримінальної відповідальності особи, що добровільно прийдуть і повідомлять СБУ про те, що вона завербована іншою державою.

«Я користуюсь нагодою, і закликаю прийти до СБУ і зробити відповідну заяву і не отримати серйозний термін покарання», - сказав Грицак.

Голова СБУ, відповідаючи на запитання чи можна очікувати гучних шпигунських викриттів, сказав, «я переконаний, що так».

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

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Джерело: Укрінформ