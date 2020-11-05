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    Гриценко програв суд Березенку у справі про захист честі та гідності

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    Сергій Березенко виграв суд у Анатолія Гриценка&nbsp; - Гриценко програв суд Березенку у справі про захист честі та гідності
    Сергій Березенко виграв суд у Анатолія Гриценка 

    Колишній міністр оборони має сплатити колишньому народному депутату одну гривню компенсації

    Колишній заступник глави фракції Блок Петра Порошенко Сергій Березенко виграв суд у лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка про захист честі і гідності.

    Про це Березенко написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    Нагадаємо, у тексті позовної заяви, поданої до Голосіївського районного суду Києва, мова йде про слова Гриценка, сказаних ним в ефірі телепрограми «Право на владу» на телеканалі «1 + 1» в ніч на 8 лютого 2019 року, і які «безпосередньо стосувалися Березенка» про підкуп виборців.

    «Я – офіцер і завжди тримаю слово. Для офіцера відповідальність, честь і гідність – не пусті слова». Ці слова належать людині, яка минулого року, в ефірі одного з телеканалів, вирішила мене оббрехати. Майже півтора року суд розглядав цю справу. Так, вона була саме про захист честі і гідності – ті поняття, які цей офіцер називає «не пустими словами». Але тепер, справжньому полковнику доведеться вибачитись. Бо так визначив суд. Цей офіцер – Анатолій Степанович Гриценко», – повідомив Березенко.

    За його словами, Гриценко має сплатити одну гривню компенсації.

    «Саме в таку суму я оцінив позов до чесного офіцера, щоб не наражати його сім‘ю на великі матеріальні витрати. Ну, і чекаю публічних вибачень на тому ж каналі. У відповідності з резолютивною частиною. Впевнений, що Анатолій Степанович зробить це щиро, як відповідальний та законослухняний громадянин», – підкреслив колишній нардеп.

    Сергій Березенко Анатолій Гриценко
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