«Євросолідарність» отримала понад 100 посад голів ОТГ і буде представлена в радах усіх рівнів графіка



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«Європейська солідарність» перемагає у п’яти регіонах України

«Європейська солідарність» проходить і створює фракції в усіх обласних радах України і в Києві

Депутати від «Євросолідарності» будуть представлені в усіх обласних радах, міських радах обласних центрів, у міських радах Кривого Рогу, Краматорська, Слов’янська, Старобільська і багатьох інших міст. Про це розповів перший заступник керівника Штабу партії Сергій Березенко.

«Ми зібралися підбити попередні підсумки голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. В середньому опрацьовано понад 80% протоколів по країні, і ми можемо стверджувати, що вже намітились певні тренди, які очевидно не будуть порушені при підрахунку 100% голосів», – зауважив він.

«Європейська солідарність» проходить і створює фракції в усіх обласних радах України і в Києві. Представники «ЄС» створюють фракції в усіх міських радах обласних центрів всіх областей України. Окрім цього «Євросолідарність» проходить в міську раді міста Кривий Ріг, де утворить власну фракцію», – розповів Березенко.

«В місті Краматорськ «ЄС» проходить впевнено і отримає понад 7,7% голосів. Також політсила утворить фракцію в раді міста Слов’янськ, який був звільнений Збройними силами України, і на сьогоднішній день мешканці Слов’янська також довірили представляти свої інтереси «Євросолідарності». «ЄС» в Луганський області проходить в місті Старобільськ, яке є одним із найбільш східних міст України», – прокоментував Березенко.

«До 9% «ЄС» набирає у Харківській, Полтавській і Чернігівській областях. Від 9 до 14% ми набираємо у більшості областей. Понад 14% маємо в Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській і Рівненській областях. І понад 19% і вище ми маємо в Києві, Київській області, у Львові і Львівській області. У Львівській області – це понад 30%», – повідомив Сергій Березенко.

Він також зазначив, що в порівнянні з парламентськими виборами 2019 року, коли партія отримала перемогу тільки у Львівській області, на нинішніх виборах партія перемагає у п’яти регіонах України.

«З приводу виборів у Київську міську раду, там пораховано 100% протоколів. «Європейська Солідарність» набрала 20,29% голосів виборців. Київщина – 19,74%. Львівщина – 31,22% на даний момент, на ту кількість протоколів, які опрацьовано. Тернопільщина – 22,36% і Рівненська обласна рада – 18,77%», – прокоментував він.

«Євросолідарність» вже на сьогодні отримала понад 100 голів об’єднаних територіальних громад і динаміка зберігається», – наголосив Сергій Березенко.

Він також підкреслив, що у Львові до другого туру виборів мера вийшов кандидат від «Європейської солідарності», голова обласного осередку Олег Синютка, якого підтримали 31,8% виборців, а також діючий мер Андрій Садовий з 39,8% голосів. «Різниця складає тільки 8%, тому боротьба у другому турі буде дуже серйозною, і ми сподіваємося на впевнену перемогу нашого кандидата», – зазначив перший заступник керівника Штабу.

За його словами, у Рівному у другий тур виходить Віктор Шакерзян з 19,4% голосів і кандидат від «Європейської солідарності» Олександр Третяк з 16,7%. «Різниця в голосах до 3%, і ми прогнозуємо перемогу нашого кандидата Олександра Третяка і у місті Рівному в другому турі», – також сказав він.

Сергій Березенко додав, що і в Сумах відбудеться другий тур виборів мера, до якого вийшов кандидат від «Європейської солідарності» Вадим Акпєров. Він також зазначив, що на парламентських виборах 2019 року на Сумщині партія набрала 5,05%. «Зараз набрала вже 11,03% – вдвічі більше, ніж ще рік тому. А наш кандидат, голова обласного осередку Вадим Акпєров набирає 16,1% на посаду Сумського міського голови. Чинний мер Лисенко – 43,5%. Також тут буде другий тур, побажаємо Вадиму Акпєрову перемоги», – сказав Сергій Березенко.

Сергій Березенко також розповів, що в Одесі після опрацювання понад 80% протоколів кандидат на посаду міського голови від партії Петро Обухов займає третє місце і обходить на 1% кандидата від «Слуг народу» Олега Філімонова.

Він додав, що «Європейська солідарність» випередила партію «Слуга народу» на виборах в міську раду Харкова, де вже опрацьовано понад 80% бюлетенів – 8,13% набрала «Євросолідарність» і 8,03% «Слуги». Також в Кривому Розі «ЄС» набрала понад 6%. Крім того, у Миколаївській області партія набирає 10,43% голосів і сформує свої фракції в усіх без виключення районних радах області.

Перший заступник керівника Штабу окремо подякував мешканцям Запоріжжя та Запорізької області, які віддали свої голоси за партію. «У Запоріжжі ми наближаємось до 10%. Я думаю, що ми будемо мати понад 10% до Запорізької обласної ради. Ми проходимо там майже всюди. Ми формуємо фракцію в Енергодарі, яку очолює в’язень Кремля, звільнений наш патріот Євген Панов», – розповів він.

«Європейська солідарність» є тією партією, яка об’єднує всю Україну, яка представлена в усіх обласних радах і це вже остаточно. Це єдина партія, яка представлена всюди – обласні ради, міські ради обласних центрів. Міські ради таких міст як Кривий Ріг, Краматорськ, Слов’янськ, Старобільськ і багато інших міст», – резюмував Березенко.

Нагадаємо, що Марина Порошенко озвучила принципи «ЄС» щодо формування більшості в Київраді.

Як вже відомо, «Євросолідарність» перемагає у чотирьох областях і Києві.

Також повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

Нагадаємо, у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні