Смерть депутата Давиденка. Колишній соратник переконує: це – вбивство



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23 травня у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка

«Така сильна людина не могла піти з життя самостійно», запевняє екснардеп

Народний депутат України попереднього скликання Сергій Березенко вважає, що нардеп Валерій Давиденко не міг сам покінчити з життям, його – вбили.

Про це Березенко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора (23 травня, – ред.) було вбито товариша і справжнього українця Валерія Давиденка. Так, саме вбито, тому що така сильна людина не могла піти з життя самостійно. Ще кілька днів тому він ділився зі мною планами на майбутнє, які, повірте, були просто грандіозними!», – зазначив екснардеп.

Березенко також закликав правоохоронців якнайшвидше розслідувати «цей страшний злочин і знайти винних у його скоєнні».

Як відомо, Березенко та Давиденко у Верховній Раді минулого скликання працювали в одній фракції БПП.

До слова, народний депутат від групи «Довіра» у Верховній Раді Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили, а версію з самогубством відкидає.

Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».