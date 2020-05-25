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    Політика

    Смерть депутата Давиденка. Колишній соратник переконує: це – вбивство

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    23 травня&nbsp;у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка - Смерть депутата Давиденка. Колишній соратник переконує: це – вбивство
    23 травня у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка

    «Така сильна людина не могла піти з життя самостійно», запевняє екснардеп

    Народний депутат України попереднього скликання Сергій Березенко вважає, що нардеп Валерій Давиденко не міг сам покінчити з життям, його – вбили.

    Про це Березенко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Вчора (23 травня, – ред.) було вбито товариша і справжнього українця Валерія Давиденка. Так, саме вбито, тому що така сильна людина не могла піти з життя самостійно. Ще кілька днів тому він ділився зі мною планами на майбутнє, які, повірте, були просто грандіозними!», – зазначив екснардеп.

    Березенко також закликав правоохоронців якнайшвидше розслідувати «цей страшний злочин і знайти винних у його скоєнні».

    Як відомо, Березенко та Давиденко у Верховній Раді минулого скликання працювали в одній фракції БПП.

    До слова, народний депутат від групи «Довіра» у Верховній Раді Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили, а версію з самогубством відкидає.

    Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

    За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».

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