Громадські формування не мають права на мілітаризацію, - Князєв

Князєв просить громадські організації не переборщити з мілітаризацією

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що в Україні можуть існувати різні громадянські організації, але жодні з них не мають права на мілітаризацію. Про це повідомляє прес-служба МВС. Він наголосив, у забезпеченні правопорядку поліції надають допомогу Національна гвардія, Державна прикордонна служба і Збройні



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Князєв просить громадські організації не переборщити з мілітаризацією

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що в Україні можуть існувати різні громадянські організації, але жодні з них не мають права на мілітаризацію.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Він наголосив, у забезпеченні правопорядку поліції надають допомогу Національна гвардія, Державна прикордонна служба і Збройні Сили в межах своїх повноважень.

«Усі інші громадські формування не мають права на мілітаризацію, тому що є чітко визначена норма закону. Вона загальноєвропейська і в кожній державі практично однакова», — зазначив голова Нацполіції.

«Якщо ми будемо бачити з боку будь-якого громадського об'єднання порушення законодавства, ми будемо негайно притягувати організаторів цих об'єднань до адміністративної або кримінальної відповідальності», — додав Князєв.

Нагадаємо, 28 січня, в столичній фортеці Косий капонір пройшла урочиста присяга активістів організації Національні Дружини. Цей захід було присвячено 100-річчю бою під Крутами, у якому в 1918 році полягли студенти за незалежність України. На заході були пристуні лідер Національного Корпусу, народний депутат Андрій Білецький, який освячував стяги дружин печаткою князя Святослава Хороброго та нардеп Олег Петренко.

Повідомлялося, що члени громадського об’єднання «Національні дружини», які днями склали присягу у Києві, при патрулюванні вулиць українських міст матимуть легальну зареєстровану зброю.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Тітушки Авакова» чи «захисники-патріоти». Звідки взялися «Національні дружини» та чому їх вже бояться?