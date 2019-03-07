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    Громадяни 13 країн, які були спостерігачами на «виборах» Путіна в Криму, потрапили під санкції

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    Громадяни 13 країн, які були спостерігачами на «виборах» Путіна в Криму, потрапили під санкції

    Уряд прийняв ще одне важливе рішення для протидії легітимізації держави-окупанта в українському Криму

    Кабмін ухвалив санкційний список, куди увійшли громадяни 13 країн, які були «спостерігачами» на незаконно проведених виборах президента РФ в анексованому Криму.

    Про це 6 березня у Twitter написав міністр з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

    «За пропозицією МТОТ ще одне важливе рішення прийнято урядом для протидії легітимізації держави-окупанта в українському Криму. Ми підготували санкційний список, куди потрапили громадяни 13 країн, які були «спостерігачами» на незаконно проведених виборах президента РФ в Криму», - повідомив Черниш.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп розпорядився продовжити ще на рік санкції проти Росії через її агресію в Україні.

    Нагадаємо, прокуратура АР Крим направила до Міжнародного кримінального суду шість інформаційних листів щодо злочинів, які вчинялись окупаційною владою на території Криму та Севастополя протягом п’яти років окупації.

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