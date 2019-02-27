До Міжнародного кримінального суду направлені шість листів щодо злочинів Росії в Криму



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Головний прокурор АРК нагадав, що на окупований Росією півострів поширюється юрисдикція України

На сьогодні прокуратурою АР Крим також спрямовано до судів 144 обвинувальні акти, по 21 справі вже є вироки

Прокуратура АР Крим направила до Міжнародного кримінального суду шість інформаційних листів щодо злочинів, які вчинялись окупаційною владою на території Криму та Севастополя протягом п’яти років окупації.

Про це під час V міжнародного форуму «Окупований Крим: 5 років опору» у Києві заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

«Наша мета – продемонструвати суспільству, що за всі ці злочини невідворотно буде покарання. Ми наш принцип невідворотності покарання реалізуємо не лише через механізми національні, а й міжнародні. Нам вдалося за два роки спільно з міжнародними неурядовими організаціями зібрати та спрямувати шість інформаційних листів до Міжнародного кримінального суду, де ми виклали всі злочини, які відбувались протягом п’яти років окупації на території АР Крим та міста Севастополь», - повідомив Мамедов.

Він зазначив, що на сьогодні прокуратурою АР Крим також спрямовано до судів 144 обвинувальні акти, по 21 справі вже є вироки.

Головний прокурор АРК нагадав, що на окупований Росією півострів поширюється юрисдикція України, яка мусить робити все можливе для захисту прав людей, що живуть у Криму.

«Одним з основних, пріоритетних напрямків діяльності прокуратури АР Крим і органів правопорядку є виявлення, документування, розслідування всіх фактів серйозних порушень міжнародного гуманітарного права і грубих порушень прав людини на території автономії. Такі порушення, які здійснюються посадовими особами РФ і окупаційної влади, є військовими злочинами, злочинами проти людяності - це катування, вбивства, незаконне затримання, позбавлення права на пересування, на збори тощо», - наголосив Мамедов.

Серед пріоритетів своєї роботи прокурор назвав розслідування злочинів проти основ національної безпеки у сферах екології, культурної спадщини, порушення умов в’їзду-виїзду на окуповану територію, порушення державного кордону.

Наразі забезпечено право для кримчан спілкуватись із представниками прокуратури за допомогою інтернету, соцмереж, є можливість спілкуватись анонімно. Крім того, прокуратура АР Крим налагодила співпрацю з громадськими організаціями, такими як Гельсінська спілка з прав людини, регіональні центри з прав людини, Крим-SOS, Кримська правозахисна група, Майдан закордонних справ.

Прокурор Криму також назвав серед пріоритетів роботи на 2019 рік першочергове вдосконалення законодавства. «Потрібно імплементувати норми міжнародного гуманітарного права в національне законодавство, скасувати закон про вільну економічну зону «Крим», вдосконалити законодавство, пов’язане з санкціями, вирішити питання з ратифікацією Римського статуту», - зауважив Мамедов.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Криму повідомила про підозру «суддям» та «прокурорам» за порушення прав українських військовополонених моряків.

Джерело: Укрінформ