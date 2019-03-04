Трамп ще на рік продовжив санкції проти РФ за агресію щодо України



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Президент США Дональд Трамп

У 2014 році США ввели санкції проти РФ через агресію в Україні, які потім розширювали і продовжували кілька разів

Президент США Дональд Трамп розпорядився продовжити ще на рік санкції проти Росії через її агресію в Україні.

Відповідний указ президента США опубліковано сьогодні, 4 березня, на сайті Білого Дому.

«Дії і політика, про які йдеться в цих указах (йдеться про укази, прийняті Бараком Обамою у 2014 році після анексії Криму Росією та агресії на Донбасі - Ред.), як і раніше представляють надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів», - йдеться в указі.

«Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють розкраданню її активів», – наголосили в Білому домі

Таким чином надзвичайна ситуація оголошена 6 березня 2014 року, і заходи, вжиті в цей день (указ №13660 - Ред.), 16 березня 2014 року (указ №13661 - Ред.), 20 березня 2014 року ( указ №13662 - Ред.) та 19 грудня 2014 року (указ №13685 - Ред.), щоб впоратися з цією надзвичайною ситуацією продовжені ще на рік. Продовжена також дія заходів, введених адміністрацією Трампа 20 вересня 2018 року.

Як відомо, у 2014 році США ввели санкції проти РФ через агресію в Україні, які потім розширювали і продовжували кілька разів.

До слова, сьогодні ЄС оприлюднив рішення про продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича і 11 його соратників.

Раніше стало відомо, що в санкційний список ЄС додали вісьмох росіян.

Як відомо, 18 лютого міністри Європейського Союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що санкції ЄС у відповідь на дії Росії проти України «іноді занадто незначні, іноді занадто запізнілі».

Джерело: Європейська правда