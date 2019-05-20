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    Гройсман образився на Зеленського: прем'єр скликає термінову прес-конференцію

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    <p>Під час інавгураційної промови Зеленський випустив шпильку на адресу глави уряду Гройсмана</p> - Гройсман образився на Зеленського: прем'єр скликає термінову прес-конференцію

    Під час інавгураційної промови Зеленський випустив шпильку на адресу глави уряду Гройсмана

    Брифінг Гройсмана відбудеться в будинку парламенту о 17 годині

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман о 17 годині у понеділок, 20 травня, проведе брифінг.

    Про це повідомляє прес-служба уряду.

    Брифінг відбудеться в будинку парламенту на вул. Грушевського, 12/2.

    Подробиці не зазначаються.

    Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

    Під час своєї промови Зеленський випустив шпильку на адресу глави уряду Гройсмана: «…міфічні українські дороги, які будуються і ремонтуються тільки у чийсь бурхливій уяві». Розуміючи, до чого веде президент, цю тезу бурхливо підтримало ліве крило парламенту, у якому сиділи представники опозиційних фракцій: «Самопоміч», «Батьківщина», Опозиційний блок.

    Зеленський процитував колишнього президента США Рональда Рейгана: «Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою».

    «Це просто цитата. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже «Ми нічого не зможемо зробити». Це неправда, можете. Ви можете взяти аркуш, ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять», - сказав він.

    На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

    Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

     Читайте також: Інавгураційна промова Володимира Зеленського
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