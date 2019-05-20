Гройсман образився на Зеленського: прем'єр скликає термінову прес-конференцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час інавгураційної промови Зеленський випустив шпильку на адресу глави уряду Гройсмана

Брифінг Гройсмана відбудеться в будинку парламенту о 17 годині

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман о 17 годині у понеділок, 20 травня, проведе брифінг.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Брифінг відбудеться в будинку парламенту на вул. Грушевського, 12/2.

Подробиці не зазначаються.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Під час своєї промови Зеленський випустив шпильку на адресу глави уряду Гройсмана: «…міфічні українські дороги, які будуються і ремонтуються тільки у чийсь бурхливій уяві». Розуміючи, до чого веде президент, цю тезу бурхливо підтримало ліве крило парламенту, у якому сиділи представники опозиційних фракцій: «Самопоміч», «Батьківщина», Опозиційний блок.

Зеленський процитував колишнього президента США Рональда Рейгана: «Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою».

«Це просто цитата. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже «Ми нічого не зможемо зробити». Це неправда, можете. Ви можете взяти аркуш, ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять», - сказав він.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

Читайте також: Інавгураційна промова Володимира Зеленського