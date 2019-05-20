Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє



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Фото: Главком

Президент України на інавгурації має присягати на Конституції, а Пересопницьке Євангеліє це традиція, але класти на нього руку не є обов’язковою вимогою

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Як повідомлялось, президент України на інавгурації має присягати на Конституції, а Пересопницьке Євангеліє це традиція, але класти на нього руку не є обов’язковою вимогою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав дипломат, екс-заступник глави АП - керівник управління державного протоколу і церемоніалу, екс-керівник протоколу прем'єр-міністра Віктора Януковича Юрій Ладний. Так фахівець прокоментував питання, як співвідноситься віросповідання новообраного президента, а Зеленський має єврейське походження, і традиції інавгурації українських президентів.

«У постанові парламенту вказано, що новообраний президент покладає руку на Конституцію України і, за бажанням, що вказано в дужках, на Пересопницьке Євангеліє. Відтак, присутність цієї історичної пам‘ятки старослов‘янського друку ХVІ ст. не є обов‘язковим елементом присяги.», - пояснив протоколіст.

Сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді проходить церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

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