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    Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє

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    Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє
    Фото: Главком

    Президент України на інавгурації має присягати на Конституції, а Пересопницьке Євангеліє це традиція, але класти на нього руку не є обов’язковою вимогою

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

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    Як повідомлялось, президент України на інавгурації має присягати на Конституції, а Пересопницьке Євангеліє це традиція, але класти на нього руку не є обов’язковою вимогою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав дипломат, екс-заступник глави АП - керівник управління державного протоколу і церемоніалу, екс-керівник протоколу прем'єр-міністра Віктора Януковича Юрій Ладний. Так фахівець прокоментував питання, як співвідноситься віросповідання новообраного президента, а Зеленський має єврейське походження, і традиції інавгурації українських президентів.

    «У постанові парламенту вказано, що новообраний президент покладає руку на Конституцію України  і, за бажанням, що вказано в дужках, на Пересопницьке Євангеліє. Відтак, присутність цієї історичної пам‘ятки старослов‘янського друку ХVІ ст. не є обов‘язковим елементом присяги.», - пояснив протоколіст.

    Сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді проходить церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

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