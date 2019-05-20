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    Політика

    Зеленський склав присягу і став шостим президентом

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    Зеленський склав присягу і став шостим президентом

    Церемонія почалась з гімну України, а закінчилась «Боже, Україну збережи»

    Сьогодні на урочистому засідання Верховної Ради Володимир Зеленський склав присягу і отримав атрибути президента.

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    Спочатку глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук оголосила результати президентських виборів.

    Голова Конституційного суду Наталя Шаптала привела до присяги Володимира Зеленського.

    Вона зазначила, що Зеленський не обіймає посад, не входить до складу керівних органів та немає інших обставин, що унеможливлюють складання присяги.

    Далі Зеленський склав присягу на вірність українському народові.

    Після цього внесли стандарт президента України. А Зеленський скріпив своїм підписом текст присяги.

    Голова КС оголосила, що Зеленський був обраний президентом на 5-річний строк і склав присягу, і таким чином вступив на пост глави держави.

    Тетяна Сліпачук вручила посвідчення президента України. Після цього Зеленському на шию повісили знак Президента України та дали гербову печатку.

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