На інавгурації Зеленського присутні чотири президенти і весь уряд



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Інавгурація шостого президента України, Верховна Рада, 20 травня 2019 року

У парламені присутні Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко

Сьогодні, 20 травня, на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради прибули чотири попередні президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, відкриваючи урочисте засідання з нагоди інавгурації президента Володимира Зеленського.

«В урочистому засіданні беруть участь народні депутати України, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та члени уряду, керівники центральних органів центральної влади, президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко», - зазначив Парубій.

Також в засіданні беруть участь колишні голови Верховної Ради України, голова та судді КСУ, голова та члени ЦВК, голова Верховного Суду, голова ВРП, голова Рахункової палати, Уповноважений ВРУ з прав людини, Генеральний прокурор, голова СБУ, голова НБУ, Київський міський голова, предстоятелі церков і релігійних об'єднань України.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній прибув на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського на запрошення голови Верховної Ради Андрія Парубія.

За даними Міністерства закордонних справ, на церемонії інавгурації новобраного президента України Зеленського присутні близько 60 іноземних гостей.

Серед них - 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; віце-президент Туреччини, прем‘єр-міністр Молдови, глава парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єри: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністри: від США - енергетики, від Канади - оборони, від Франції - з питань Європи, від Польщі - глава МЗС.

Європейський Союз на церемонії інавгурації представляє віце-президент Європейської Комісії Марош Шефчович, НАТО - помічник Генерального секретаря Альянсу, посол Алехандро Алваргонзалес. До складу делегації США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі увійшли також спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту Європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Відман, та виконувач обов'язки голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Від ФРН на інавгурації присутній колишній федеральний президент Кристіан Вульфф.

Чеську Республіку представляє Голова Сенату (верхньої палати) Парламенту Ярослав Кубера, Велику Британію - міністр у справах Співдружності і ООН лорд Тарік Ахмад.

Уряд Японії відправив на інавгурацію спеціального посланника прем'єр-міністра Японії Кійохіко Тояма.

Очікується, що після інавгурації в парламенті Зеленський візьме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та церемонії підняття Державного прапора України.

Потім президент і його дружина Олена Зеленська привітають глав іноземних делегацій. Після чого Зеленський побуває на прийомі для глав іноземних делегацій.

У другій половині дня понеділка у Зеленського заплановано двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в Адміністрації президента України.

Зеленський був обраний президентом України на чергових виборах 21 квітня 2019 року, за нього проголосували 73,22% виборців.