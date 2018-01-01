Гройсман очолить Координаційну раду з безпеки дорожнього руху

В Україні планують побудувати 500 нових кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки та 1 000 пішохідних переходів

В Україні на рівні уряду створять Координаційну раду з питань безпеки руху, її очолить прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Про це повідомляє Урядовий портал. [READ_MORE] «Доручаю Секретаріату Кабміну внести на наступне засідання уряду питання утворення Координаційної ради під головуванням прем’єр-міністра. Думаю, що до цієї Ради



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Фото: Главком Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

В Україні планують побудувати 500 нових кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки та 1 000 пішохідних переходів

В Україні на рівні уряду створять Координаційну раду з питань безпеки руху, її очолить прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Доручаю Секретаріату Кабміну внести на наступне засідання уряду питання утворення Координаційної ради під головуванням прем’єр-міністра. Думаю, що до цієї Ради мають також увійти представники МВС, Мінінфраструктури та Укравтодору», - цитують Гройсмана.

За його словами, цього року почнуть впроваджувати програму підвищення безпеки дорожнього руху «500-500-1000». Комплекс заходів передбачає будівництво 500 нових кільцевих розв’язок, 500 острівців безпеки та 1000 пішохідних переходів.

Про це Володимир Гройсман сказав під час тематичної наради за участю керівництва Міністерства внутрішніх справ, Міністерства інфраструктури, Державного агентства автомобільних доріг.

Він підкреслив, що із підвищенням якості доріг зростає кількість випадків перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

«Цього року у нас доволі амбітні плани з будівництва доріг на цей рік, але якщо ми подивимося статистику смертності на дорогах… Це говорить про те, що треба боротися (з порушниками правил дорожнього руху) не тільки штрафами, але й створити систему безпеки руху», - сказав Гройсман.

За його словами, відповідна програма вже розроблена, вона розрахована на три роки. Згідно з програмою, проектування, будівництво та здача в експлуатацію доріг мають враховувати безпекові побажання.