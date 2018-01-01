СБУ: одеські компанії присвоїли понад 100 млн грн на ремонті доріг

Група компаній з Одеси протягом кількох років отримувала замовлення на будівництво та ремонт автодоріг у різних регіонах України

Співробітники Служби безпеки України заблокували механізм масштабного завдання шкоди критичній транспортній інфраструктурі держави. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Правоохоронці встановили, що група компаній з Одеси протягом кількох років отримувала замовлення на будівництво та ремонт автодоріг у різних регіонах України. Співробітники СБУ



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Фото: Главком Ремонт доріг

Група компаній з Одеси протягом кількох років отримувала замовлення на будівництво та ремонт автодоріг у різних регіонах України

Співробітники Служби безпеки України заблокували механізм масштабного завдання шкоди критичній транспортній інфраструктурі держави.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що група компаній з Одеси протягом кількох років отримувала замовлення на будівництво та ремонт автодоріг у різних регіонах України. Співробітники СБУ задокументували, що під час державних закупівель власники та топ-менеджмент компаній йшли на змову з організаторами для отримання контрактів.

«Ділки також застосовували схеми із ухилення від сплати податків, завищення вартості проведених робіт та використаних матеріалів. Оперативники спецслужби встановили, що загальна сума привласнених тільки за два роки ділками коштів становить понад 100 мільйонів гривень», - інформують в СБУ.

Рішеннями суду вже доведено ухилення підприємцями від сплати податків у розмірі 5 мільйонів гривень. За висновками експертів, неякісне виконання підрядниками дорожніх робіт вплинуло на безпеку транспортної інфраструктури країни та призвело до багатомільйонних збитків бюджетів різних рівнів.

За матеріалами спецслужби Антимонопольний комітет України наклав на групу компаній штрафні санкції у сумі понад 37 мільйонів гривень та заборонив брати участь у публічних закупівлях терміном на три роки.

Матеріали кримінального провадження наразі знаходяться на розгляді суду.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали на Івано-Франківщині бізнесмена, який виготовляв та постачав військове спорядження терористичній організації «ДНР».