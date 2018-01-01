Гройсман розповів, коли почнеться масштабна приватизація

Закон «Про приватизацію державного майна» повинен підписати президент

В Україні почнеться приватизаційний процес, як тільки президент Петро Порошенко підпише закон «Про приватизацію державного майна», проголосований сьогодні Верховною Радою. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. «Ми зараз отримали можливості додаткових інвестицій, і як тільки президент підпише цей



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В Україні розпочнеться масштабний процес приватизації державного майна

Закон «Про приватизацію державного майна» повинен підписати президент

В Україні почнеться приватизаційний процес, як тільки президент Петро Порошенко підпише закон «Про приватизацію державного майна», проголосований сьогодні Верховною Радою. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми зараз отримали можливості додаткових інвестицій, і як тільки президент підпише цей закон, ми розпочнемо масштабно цей процес, публічно та відкрито. Я хочу, щоб ми зробили так, щоб ніхто навіть сумніву не мав у прозорості цього», - сказав він в коментарі «112 Україна».

Прем'єр зазначив, що будуть відкриватися аукціони, та буде забезпечено для всіх доступ до продажу підприємств.

Гройсман також нагадав, що раніше приватизацію в Україні регулювали сім законів, нині ситуація стане кращою.

Нагадаємо, у четвер, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон «Про приватизацію державного майна», яким пропонується удосконалити процедури здійснення приватизації.

Приватизація державного майна, згідно з документом, здійснюватиметься шляхом продажу об’єктів права державної власності на аукціоні. Продаж об’єктів малої приватизації здійснюватиметься на електронних аукціонах. Законом встановлюються вимоги до проведення аукціонів об’єктів малої та великої приватизації.

Для продажу об’єкта приватизації на аукціоні державними органами приватизації створюватиметься аукціонна комісія, яка розроблятиме умови продажу. Передбачається що підготовка до приватизації та продаж об’єктів великої приватизації здійснюється із залученням на конкурсних засадах радників у встановленому Кабінетом міністрів порядку, окрім випадків, передбачених цим законом. На підставі рекомендації радника, у разі залучення, визначається і стартова ціна об’єкта великої приватизації.

Ухвалення закону про приватизацію є однією з головних вимог МВФ для надання Україні наступного траншу.