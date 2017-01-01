«Більше працювати з вами не буду»: Гройсман просить Порошенка звільнити керівника «Укроборонпрому»

Голова уряду попередив, що всі, хто не буде виконувати його доручення, підуть з посад

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час сьогоднішнього засідання уряду оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому». «Ми на одному із засідань уряду розглядали питання заборгованості на судноремонтному заводі в Миколаєві. Я тоді підписав доручення щодо погашення



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Володимир Гройсман

Голова уряду попередив, що всі, хто не буде виконувати його доручення, підуть з посад

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час сьогоднішнього засідання уряду оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому».

«Ми на одному із засідань уряду розглядали питання заборгованості на судноремонтному заводі в Миколаєві. Я тоді підписав доручення щодо погашення заборгованості перед колективом керівнику «Укроборонпрому». Був контрольний термін - 25 грудня. Сьогодні 27 вже - заборгованість не погашена. Я чув зворотною інформацію, що вони не можуть це зробити. Але я цього не розумію, тому підпишу подання на ім'я президента України, а раджу керівнику «Укроборонпрому» сьогодні звільнитися самостійно», - сказав він.

«Більше працювати з вами я не буду. Сказано, не зроблено – до побачення. Шукайте іншу роботу. Прийде новий керівник, він знайде про погашення заборгованості перед працюючими людьми», - додав Гройсман.

Голова уряду також попередив, що всі, хто не буде виконувати його доручення, підуть з посад.