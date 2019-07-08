Гройсман закликає NewsOne відмовитись від телемосту з пропагандистами «Росія1»
Активісти протестуватимуть проти телемосту з пропагандистським каналом «Росія1»
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».
Про це Гройсман написав у Facebook, коментуючи анонсований телеміст.
За його словами, «реванш вже не просто «шкрябається в двері»: пропагандисти з країни-агресора анонсують телеміст з українським каналом, який входить до холдингу, що контролюється Віктором Медведчуком.
«Звертаюсь до журналістів та керівників каналу. Згадайте, з ким у нас війна на Сході, хто вбиває наших хлопців на Донбасі, руйнує українські міста та анексував Крим. Згадайте - і відмовтесь від цього проекту. Не грайте на руку ворогу!», - закликав прем'єр.
Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!».
Як відомо, Україна в 2015 році застосувала санкції до російських ВАТ «Первый канал», ВАТ «Телекомпания НТВ» і телеканалів «РТР-планета» і «Россия-24». Це визначено рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня, яке набуло чинності внаслідок указу від 16 вересня президент України Петра Порошенка.
Згідно з документом, до цих підприємств застосовуються санкції у вигляді «обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування».
Загалом під українські санціїї потрапили 105 юридичних осіб та 388 фізичних.
Нагадаємо, на початку лютого цього року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України прийняла рішення накласти штраф на телеканал NewsOne в розмірі близько 100 тис. гривень. В ході перевірки каналу були зафіксовані три види порушень законодавства
- у контексті заборони на використання телерадіомовлення для розпалювання національної ворожнечі;
- в контексті заборони трансляції передач, створених після 1 серпня 1991 року, які містять популяризацію, пропаганду органів «держави-агресора»;
- у контексті порушення вимог достовірності та збалансованості подачі інформації.