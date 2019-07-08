Гройсман закликає NewsOne відмовитись від телемосту з пропагандистами «Росія1»



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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Активісти протестуватимуть проти телемосту з пропагандистським каналом «Росія1»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

Про це Гройсман написав у Facebook, коментуючи анонсований телеміст.

За його словами, «реванш вже не просто «шкрябається в двері»: пропагандисти з країни-агресора анонсують телеміст з українським каналом, який входить до холдингу, що контролюється Віктором Медведчуком.

«Звертаюсь до журналістів та керівників каналу. Згадайте, з ким у нас війна на Сході, хто вбиває наших хлопців на Донбасі, руйнує українські міста та анексував Крим. Згадайте - і відмовтесь від цього проекту. Не грайте на руку ворогу!», - закликав прем'єр.