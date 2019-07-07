Канал Медведчука проведе телеміст із забороненим російським телеканалом



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Канал Медведчука зібрався провести телеміст із забороненим в Україні російським пропагандистським телеканалом Фото: YouTube

Пропагандист Дмитро Кисельов уже анонсує «унікальний телеміст» з Україною

Український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!». Про це ідеться у відеоролику-анонсі, опублікованого у YouTube каналу «Россия1» і який представляє пропагандист Дмитро Кисельов.

Як повідомляється, телеміст відбудеться 12 липня о 18:00 між студіями каналу «Россия1» у Москві і українським каналом NewsOne, яким володіє Тарас Козак, бізнес-партнер Віктора Медведчука. Ведучі – Марія Сіттель з Андрієм Малаховим з російського боку і Олена Кирик із Василем Головановим з українського боку.

Окрім того, завтра о 9:10 у телепрограмі забороненого в Україні телеканалу «Россия24», який входить до медіахолдингу ВГТРК запланований вихід інтерв'ю із Віктором Медведчуком. Це інтерв'ю він дав напередодні програмі «Действующие лица», яка виходить на телеканалі «Россия1».

Як відомо, Україна в 2015 році застосувала санкції до російських ВАТ «Первый канал», ВАТ «Телекомпания НТВ» і телеканалів «РТР-планета» і «Россия-24». Це визначено рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня, яке набуло чинності внаслідок указу від 16 вересня президент України Петра Порошенка.

Згідно з документом, до цих підприємств застосовуються санкції у вигляді «обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування».

Загалом під українські санціїї потрапили 105 юридичних осіб та 388 фізичних.

Нагадаємо, на початку лютого цього року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України прийняла рішення накласти штраф на телеканал NewsOne в розмірі близько 100 тис. гривень. В ході перевірки каналу були зафіксовані три види порушень законодавства