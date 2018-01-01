Новий законопроект про експортне агентство уряд подасть у лютому

Українські та іноземні експерти проаналізували чинний закон і виявили у ньому низку прогалин - Микольська

На затвердження уряду у лютому буде подано новий законопроект про експортно-кредитне агентство. Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська у Facebook. [READ_MORE] Микольська зазначила, що українські та іноземні експерти проаналізували чинний закон і виявили у ньому низку прогалин. «Наразі ризики та недоліки



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Українські та іноземні експерти проаналізували чинний закон і виявили у ньому низку прогалин - Микольська

На затвердження уряду у лютому буде подано новий законопроект про експортно-кредитне агентство.

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська у Facebook.

Микольська зазначила, що українські та іноземні експерти проаналізували чинний закон і виявили у ньому низку прогалин.

«Наразі ризики та недоліки опрацьовані і знайшли відображення у відповідному законопроекті, який плануємо подати на затвердження уряду у лютому цього року. Потім його буде передано на розгляд відповідних парламентських комітетів», - повідомила Микольська.

Вона також відзначила, що фінансування експортного агентства має відповідати Меморандуму про економічну і фінансову політику з МВФ, а також законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства».

«Як уряд, так і парламент, несемо спільну відповідальність за створення ЕКА (експортно-кредитного агентства – Ред.). Адже на момент прийняття чинного закону в бюджеті не було закладено на це необхідних коштів. Наразі в бюджеті є 200 млн грн із необхідних 346 млн грн на створення установи. Але ми починаємо запуск із цим ресурсом, бо це життєво-необхідно і сподіваємося, що при перегляді бюджету розмір суми буде збільшено», - додала Микольська.

Раніше Микольська заявляла, що Україні треба якомога швидше внести зміни в закон про експортно-кредитне агентство, що необхідний для розвитку українського експорту.