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    Група T.B. Fruit переносить виробництво заморожених фрукутів та овочів в Україну

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    Компанія створює нові робочі місця для українців&nbsp; - Група T.B. Fruit переносить виробництво заморожених фрукутів та овочів в Україну
    Компанія створює нові робочі місця для українців 

    Потужності виробництва з шокової заморозки становитимуть 120 тон сировини на добу

    Запуск напрямку шокової заморозки IQF овочів, фруктів та ягід планується у нинішньому році на основному підприємстві Групи компаній T.B. Fruit у м. Городок Львівської області.

    Раніше даним напрямком займався польський завод Групи T.B. Fruit. Однак згодом було прийнято рішення про перенесення виробництва в Україну. Таким чином компанія забезпечує робочими місцями українців і створює передумови для розвитку вітчизняної сировинної бази.

    Технологія IQF (Individual Quick Freezing) – швидке заморожування продуктів шляхом використання максимально низьких температур. Це дозволяє  зберегти  зовнішній вигляд, смакові властивості та всі корисні речовини у фруктах, ягодах та овочах на рівні свіжого продукту.

    Потужності виробництва з шокової заморозки становитимуть 120 тон сировини на добу.

    Заморожена продукція буде постачатися великими об'ємами для b2b сегменту, так і на полиці українських супермаркетів, що дозволить витіснити іноземного виробника і здешевити продукт для кінцевого споживача.

    «На сьогодні більшість замороженої продукції на полицях українських супермаркетів займає продукція польських виробників, які тут в Україні закуповують сировину, фасують це все в Польщі, а потім ми споживаємо імпортовану продукцію з полиць вітчизняних магазинів. T.B. Fruit ламає тенденцію і дає розвиток українському виробництву в цьому напрямку. За рахунок цього збільшиться посадка садівництва під відповідними агрокультурами. Цим самим ми даємо роботу українському селу та робимо акцент на споживанні української продукції», прокоментував Олег Мочалюк, директор з виробництва T.B. Fruit.

    T.B. Fruit – вертикально-інтегрована міжнародна група компаній із замкненим циклом виробництва. Лідер українського ринку та провідний виробник концентрованих соків в Європі, третій у світі виробник яблучного пектину.  До складу Групи входять 7 заводів з переробки фруктів та овочів (Україна, Польща, Молдова), а також транспортно-логістичний та інжиніринговий бізнеси. В T.B. Fruit працює 2,5-3,5 тис. осіб, в залежності від сезону. Компанія належить українському бізнесмену Тарасу Барщовському.

     

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