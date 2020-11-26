Грузія до кінця січня запроваджує тотальний локдаун та комендантську годину

Виняток зроблений лише для свят - передноворічного вечора 31 грудня та передріздвяного 6 січня

Грузія до кінця січня запроваджує в країні жорсткі карантинні обмеження для стримання епідемії коронавірусу, але з винятками на свята. Про це повідомляє Грузия Online.

Жорсткі обмеження почнуть діяти з суботи, 28 листопада, і триватимуть до 31 січня.

Комендантська година (досі діяла лише у семи найбільших містах) відтепер поширюється на всю територію країни. Виходити на вулицю буде заборонено у період з 21-00 до 05-00. Виняток зроблений лише на свята - передноворічного вечора 31 грудня та передріздвяного 6 січня.

Припиняються усі міжміські пасажирські перевезення. Заборона не поширюється лише на таксі. Ресторанам буде дозволено працювати лише на виніс, закриваються спортзали, басейни, художні студії. Також закриваються дитсадки та ясла, а школи переходять на дистанційне навчання.

В найбільших містах та на гірськолижних курортах припиняють рух громадського транспорту, закриваються усі непродовольчі ринки та майже усі непродовольчі магазини - крім зооаптек і зоотоварів, побутової хімії та преси.

У період 24 грудня по 2 січня обмеження будуть пом'якшені по всій країні: працюватимуть торгові центри, відкриті і закриті ринки, буде відновлена робота як муніципального, так і міжміського транспорту.

З початку пандемії у Грузії виявлено понад 118 690 випадків зараження Covid-19. Зростання захворюваності на коронавірус почало спостерігатися з середини вересня.