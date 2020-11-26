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    Грузія до кінця січня запроваджує тотальний локдаун та комендантську годину

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    В найбільших містах Грузії припиняють рух громадського транспорту - Грузія до кінця січня запроваджує тотальний локдаун та комендантську годину
    В найбільших містах Грузії припиняють рух громадського транспорту
    Фото: Jelger/Flickr

    Виняток зроблений лише для свят - передноворічного вечора 31 грудня та передріздвяного 6 січня

    Грузія до кінця січня запроваджує в країні жорсткі карантинні обмеження для стримання епідемії коронавірусу, але з винятками на свята. Про це повідомляє Грузия Online.

    Жорсткі обмеження почнуть діяти з суботи, 28 листопада, і триватимуть до 31 січня.

    Комендантська година (досі діяла лише у семи найбільших містах) відтепер поширюється на всю територію країни. Виходити на вулицю буде заборонено у період з 21-00 до 05-00. Виняток зроблений лише на свята - передноворічного вечора 31 грудня та передріздвяного 6 січня. 

    Припиняються усі міжміські пасажирські перевезення. Заборона не поширюється лише на таксі. Ресторанам буде дозволено працювати лише на виніс, закриваються спортзали, басейни, художні студії. Також закриваються дитсадки та ясла, а школи переходять на дистанційне навчання.

    В найбільших містах та на гірськолижних курортах припиняють рух громадського транспорту, закриваються усі непродовольчі ринки та майже усі непродовольчі магазини - крім зооаптек і зоотоварів, побутової хімії та преси.

    У період 24 грудня по 2 січня обмеження будуть пом'якшені по всій країні: працюватимуть торгові центри, відкриті і закриті ринки, буде відновлена робота як муніципального, так і міжміського транспорту.

    З початку пандемії у Грузії виявлено понад 118 690  випадків зараження Covid-19. Зростання захворюваності на коронавірус почало спостерігатися з середини вересня.

    Теги: Грузія карантин коронавірус
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