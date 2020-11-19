Як уникнути локдауну через коронавірус: ВООЗ дав рекомендації країнам Європи

Французька поліція перевіряє пішоходів на вулиці в Парижі під час суворого карантину

Французька поліція перевіряє пішоходів на вулиці в Парижі під час суворого карантину

Керівництво ВООЗ вважає, що локдауни вводити необов'язково, достатньо усім носити маски

Країни Європи можуть уникнути введення режиму ізоляції. Але тільки за умови, що більшість жителів будуть дотримуватися маскового режиму.

Про це глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге заявив на пресконференції.

Зазначимо, що за минулий тиждень половина випадків коронавірусу припала на європейський континент. Ситуації у країнах Європи складна, уряди держав посилюють карантин і навіть вводять повні локдауни.

«Введення локдаунов можна уникнути, я дотримуюся позиції, що локдауни - це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідність в карантинах не буде», - заявив Клюге.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті. За таке порушення тепер загрожує штраф від 170 до 255 гривень.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Між іншим, у «Слузі народу» розкритикували українців за легковажне ставлення до коронавірусу.

Зазначимо, що 17 листопада, Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

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