Грузія посилює карантинний режим

Влада Грузії не планує вводити системний локдаун через коронавірус

Влада Грузії не планує вводити системний локдаун через коронавірус

Єдине, що захищає громадян від зараження і запобігає поширенню захворювання, – маски, заявила віцепрем'єр Грузії

Влада Грузії зобов'язала громадян країни носити захисні маски не тільки в приміщенні, але і на вулиці. Про це у вівторок, 3 листопада, повідомляє Руставі 2.

Повідомляється, що порушників маскового режиму штрафуватимуть на 20 ларі (6 доларів).

Крім того, обмежується робота ресторанів на всій території країни. Вони повинні будуть закриватися о 22.00. До цього подібні обмеження були введені в Тбілісі, Мцхеті, Кутаїсі та Батумі.

Також у багатьох школах збережеться дистанційний режим навчання до кінця листопада.

За словами, віцепрем'єрв Майї Цкітішвілі, стратегія точкових обмежень дуже добре себе показала, тому в майбутньому влада не планує вводити системний локдаун через коронавірус.

За даними на 3 листопада, з початку пандемії в Грузії виявлено 44,5 тисячі випадків зараження Covid-19, жертвами захворювання стали 362 пацієнти, одужали 28,6 тисячі осіб. Зростання захворюваності на коронавірус почало спостерігатися з середини вересня.

Нагадаємо, що прем’єр Грузії заразився коронавірусом.

До слова, в Угорщині вводять комендантську годину через коронавірус.

Також, в Італії поліція жорстко затримує учасників протестів проти коронавірусного локдауну.

Крім того, Португалія заборонила поїздки всередині країни та встановила поліцейські КПП.

До слова, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.