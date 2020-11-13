Грузія оголосила сир сулугуні пам’яткою культурною спадщиною

Сулугуні – сорт сиру з регіону Самегрело. Він виробляється тільки з натуральних інгредієнтів: коров'ячого або буйволиного молок

У 2016 році уряд Грузії оформив патент на сулугуні і ще кілька страв грузинської кухні

У Грузії сир сулугуні отримав статус пам'ятки нематеріальної культурної спадщини. Про це повідомляє Грузия Online.

Зазначається, що відповідний наказ підписав генеральний директор Національного агентства з охорони культурної спадщини Грузії Ніколоз Антідзе.

«Присвоїти статус пам'ятки нематеріальної культурної спадщини елементу нематеріальної культурної спадщини - традиції сулугуні в Грузії», – сказано в наказі, який набув чинності 11 листопада.

До відома, сулугуні – сорт сиру з регіону Самегрело. Він виробляється тільки з натуральних інгредієнтів: коров'ячого або буйволиного молока. Вміст жиру в сулугуні в середньому становить 45%.

У 2016 році уряд Грузії оформив патент на сулугуні і ще кілька страв грузинської кухні. Це означає, що сир під назвою «сулугуні» може бути виготовлений тільки на території Грузії з дотриманням рецептури, технологічного процесу, і повинен відповідати певним критеріям якості. На сьогодні в Грузії офіційно зареєстровано 14 видів сиру.

Тим же наказом Ніколоз Антідзе оголосив пам'яткою нематеріальної культурної спадщини традиційну аджарську вишивку.

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