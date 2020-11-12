Ціни на продукти харчування у жовтні зросли – Держстат

Найбільше подорожчали цукор (на 24,3%), природний газ (на 24%) та фрукти (на 12,3%)

У жовтні споживчі ціни зросли на 1% у порівнянні з вереснем 2020 року

В Україні у жовтні 2020 року споживчі ціни зросли на 1% у порівнянні з попереднім місяцем. Про це повідомляє Державна служба статистики, пише agronews.ua.

Зазначається, що у жовтні споживчі ціни зросли на 1% у порівнянні з вереснем 2020 року і на 2,6% – у порівнянні з жовтнем 2019 року.

Загалом за січень – жовтень поточного року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Також базова інфляція в жовтні цього року порівняно з попереднім місяцем становила 0,8%, з початку року – 3,4%.

Серед споживчих товарів та послуг у жовтні 2020 року порівняно із жовтнем 2019 року найбільше подорожчали цукор (на 24,3%), природний газ (на 24%) та фрукти (на 12,3%).

Максимально за рік (із жовтня 2019 року до жовтня 2020 року) подешевшали овочі (на 24%), паливо і мастила (на 16,6%), гаряча вода і опалення (на 9,9%).

Як повідомлялося у середині жовтня, картоплі та інших овочів цьогоріч в Україні буде менше.

Також 23 жовтня повідомлялося, що в Україні зібрано майже 65 млн тонн основних культур.