  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    В Україні дорожчає картопля: аналітики назвали причину

    • Розсилка
    Наразі&nbsp;картопля в Україні все ж коштує в середньому на 23% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року - В Україні дорожчає картопля: аналітики назвали причину
    Наразі картопля в Україні все ж коштує в середньому на 23% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року

    На сьогоднішній день виробники пропонують картоплю до продажу в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня

    В Україні спостерігається зростання цін на картоплю. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. 

    Основною причиною зростання цін на картоплю, на думку експертів, став досить високий попит на дану продукцію з боку оптових компаній, які почали закупівлі картоплі для закладки в сховища.

    Так, на сьогоднішній день виробники пропонують картоплю до продажу по 5,50-7,50 грн/кг ($ 0,19-0,26/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

    За словами, фермерів, підвищувати ціни в даному сегменті їм дозволив не тільки високий попит, але і скорочення пропозиції цієї продукції з дрібних господарств населення, оскільки збиральна кампанія вже пройшла свій пік.

    Варто зазначити, що на сьогоднішній день картопля в Україні все ж коштує в середньому на 23% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

    При цьому оператори ринку відзначають, що зростання цін не сприяло зниженню попиту на картоплю, в зв’язку з чим вони не виключали, що на наступному тижні фермери будуть робити спроби в черговий раз підвищити ціни в даному сегменті.

    До слова, в Україні може подорожчати популярний продукт.

    продукти ціни їжа Україна фермерство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies