В Україні дорожчає картопля: аналітики назвали причину

Наразі картопля в Україні все ж коштує в середньому на 23% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року

На сьогоднішній день виробники пропонують картоплю до продажу в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня

В Україні спостерігається зростання цін на картоплю. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Основною причиною зростання цін на картоплю, на думку експертів, став досить високий попит на дану продукцію з боку оптових компаній, які почали закупівлі картоплі для закладки в сховища.

Так, на сьогоднішній день виробники пропонують картоплю до продажу по 5,50-7,50 грн/кг ($ 0,19-0,26/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами, фермерів, підвищувати ціни в даному сегменті їм дозволив не тільки високий попит, але і скорочення пропозиції цієї продукції з дрібних господарств населення, оскільки збиральна кампанія вже пройшла свій пік.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день картопля в Україні все ж коштує в середньому на 23% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому оператори ринку відзначають, що зростання цін не сприяло зниженню попиту на картоплю, в зв’язку з чим вони не виключали, що на наступному тижні фермери будуть робити спроби в черговий раз підвищити ціни в даному сегменті.

До слова, в Україні може подорожчати популярний продукт.