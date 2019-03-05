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    Гуайдо закликав венесуельців до нових протестів

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    Гуайдо&nbsp;також анонсував зустріч із профспілками працівників державного сектора у вівторок, 5 березня - Гуайдо закликав венесуельців до нових протестів
    Гуайдо також анонсував зустріч із профспілками працівників державного сектора у вівторок, 5 березня

    «Ми продовжимо протести, продовжимо мобілізацію», - заявив Гуайдо

    Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо після повернення до країни закликав венесуельців вийти на антиурядові протести 9 березня.

    Про це повідомляє АР.

    «Режим має розуміти, диктатура має розуміти, що ми сильніші, ніж будь-коли. Ми продовжимо протести, продовжимо мобілізацію», - заявив Гуайдо.

    Він також анонсував зустріч із профспілками працівників державного сектора у вівторок, 5 березня.

    Нагадаємо, 4 березня Гуайдо повернувся до Венесуели з турне іншими країнами Латинської Америки.

    Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати Америки суворо реагуватимуть на будь-які спроби перешкодити поверненню лідера опозиції Хуана Гуайдо до Венесуели.

    Уряд США оголосив про введення санкцій проти шести високопоставлених керівників Нацгвардії та поліції Венесуели, які продовжують виконувати злочинні накази режиму президента Ніколаса Мадуро. 

    Джерело: Укрінформ

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