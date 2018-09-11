Губернатор Херсонщини заявив, що хімічні викиди в Криму припинилися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Завод «Кримський титан» в Армянську

За даними губернатора, на заводі «в авральному порядку засипають накопичувач кислоти»

Ситуація з викидами шкідливих хімічних речовин заводу «Кримський титан» нормалізувалася, оскільки завод припинив роботу.

Про це на прес-конференції у вівторок у Києві заявив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.

«На сьогоднішній день ситуація там нормалізувалася. Ми повністю проводимо моніторинг навколо «Кримського титану», що стосується підконтрольної території України. З ранку 10 вересня ми не бачимо, що завод працює. Труби підприємства не димлять. У нас є певна інформація, і з ймовірністю відсотків 90 ми можемо сказати, що сам завод стоїть», - сказав Гордєєв.

За його даними, на заводі «в авральному порядку засипають той накопичувач кислоти, з яким щось сталося, фосфатогіпсом і вапном для гасіння сірчаної кислоти і припинення її викидів в атмосферу».

Губернатор додав, що херсонська влада виконала весь комплекс захисту превентивного характеру в області. 12 вересня відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій за участю всіх служб. «І у разі позитивних оцінок ми приймемо рішення про припинення превентивних заходів для запобігання надзвичайних ситуацій», - повідомив Гордєєв.

Раніше повідомлялося, що через хімічну катастрофу в анексованому Криму на Херсонщині рятувальники обробили содовим розчином 100 кілометрів доріг.

Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі заявив, що хімічні викиди на кримському заводі «Титан» відбулися внаслідок техногенної катастрофи, яку окупаційна влада хотіла приховати.