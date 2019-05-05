Гурт Queen перегнав королеву Єлизавету II у рейтингу статків



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Статки учасників гурту Queen зросли після успіху фільму «Богемська рапсодія»

В учасників гурту Queen Браяна Мея, Роджера Тейлора і Джона Дікона загалом майже 600 мільйонів доларів

Статки нині живих учасників британського гурту Queen перевищили доходи британської королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє газета The Times.

Зазначається, що в учасників рок-гурту Браяна Мея, Роджера Тейлора і Джона Дікона загалом майже 600 мільйонів доларів, тоді як у Єлизавети II – близько 500 мільйонів. Це стало відомо з рейтингу The Sunday Times Rich List, який видання обіцяє оприлюднити на наступних вихідних.

Повідомляється, що статки учасників гурту Queen зросли після успіху фільму «Богемська рапсодія».

Крім того, музиканти продовжують добре заробляти: кожен із них цього року додав до спільного багатства ще близько 25 мільйонів фунтів.

Як відомо, 6 березня цього року помер перший бас-гітарист британської групи Queen Майк Гроуз.

Джерело: Радіо Свобода