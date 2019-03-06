Помер перший бас-гітарист групи Queen



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Майк Гроуз перший ліворуч

Майк Гроуз почав грати в Queen в 1970 році і пробув у складі групи всього кілька місяців

Помер перший бас-гітарист британської групи Queen Майк Гроуз. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його друг і барабанщик Queen Роджер Тейлор.

Музикант пішов з життя в середу, 6 березня. Про подробиці його смерті поки не повідомляють.

Тейлор написав, що знайомий з гітаристом зі школи і вперше почув його в групі під назвою The Individuals.

Гроуз почав грати в Queen в 1970 році і пробув у складі групи всього кілька місяців. За різними даними, коли він прийшов у легендарну групу, йому було 22 роки. Про період життя музиканта після Queen відомо небагато. Повідомляється, що він займався малим бізнесом.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що у Великій Британії у віці 49 років пішов з життя співак групи The Prodigy Кейт Флінт.

Музикант був знайдений мертвим вранці в понеділок, 4 березня, в своєму будинку в Ессексі.

Згодом колеги Флінта повідомили, що музикант наклав на себе руки.