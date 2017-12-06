Хакери вкрали на криптовалютній біржі біткоїнів на $60 мільйонів

Користувачі біржі заявили про крадіжку 5 тис. біткойнів

Хакери зламали криптовалютную біржу NiceHash і вкрали біткойнів на суму більше 60 млн дол. Про це повідомляє TechCrunch. Як зазначається, користувачі біржі заявили про крадіжку 5 тис. біткойнів. Таким чином їх сумарна вартість може досягти 70 млн дол. Нагадаємо, напередодні біткоїн побив новий рекорд - $17 тисяч за монету.