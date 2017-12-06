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    Хакери вкрали на криптовалютній біржі біткоїнів на $60 мільйонів

    Користувачі біржі заявили про крадіжку 5 тис. біткойнів
    Хакери зламали криптовалютную біржу NiceHash і вкрали біткойнів на суму більше 60 млн дол.  Про це повідомляє TechCrunch. Як зазначається, користувачі біржі заявили про крадіжку 5 тис. біткойнів. Таким чином їх сумарна вартість може досягти 70 млн дол. Нагадаємо, напередодні біткоїн побив новий рекорд - $17 тисяч за монету.
    • Сьогодні, 08:12
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    Користувачі біржі заявили про крадіжку 5 тис. біткойнів

    Хакери зламали криптовалютную біржу NiceHash і вкрали біткойнів на суму більше 60 млн дол. 

    Про це повідомляє TechCrunch.

    Як зазначається, користувачі біржі заявили про крадіжку 5 тис. біткойнів. Таким чином їх сумарна вартість може досягти 70 млн дол.

    Нагадаємо, напередодні біткоїн побив новий рекорд - $17 тисяч за монету.

    Нагадаємо, біткоїн за обсягом грошової маси перевершив рубль, фунт і південнокорейський вон та став шостою валютою світу за капіталізацією.

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