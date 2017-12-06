Хакери вкрали на криптовалютній біржі біткоїнів на $60 мільйонів
- Сьогодні, 08:12
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Користувачі біржі заявили про крадіжку 5 тис. біткойнів
Хакери зламали криптовалютную біржу NiceHash і вкрали біткойнів на суму більше 60 млн дол.
Про це повідомляє TechCrunch.
Як зазначається, користувачі біржі заявили про крадіжку 5 тис. біткойнів. Таким чином їх сумарна вартість може досягти 70 млн дол.
Нагадаємо, напередодні біткоїн побив новий рекорд - $17 тисяч за монету.
Нагадаємо, біткоїн за обсягом грошової маси перевершив рубль, фунт і південнокорейський вон та став шостою валютою світу за капіталізацією.
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