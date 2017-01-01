Біткоїн побив новий рекорд - $17 тисяч за монету

Найпопулярніша криптовалюта біткоїн продовжує впевнено зростати на торгах

Вартість біткоїна побила черговий історичний рекорд, перевищивши $17 тисяч США. Про повідомляє портал Сoinmarketcap. Курс криптовалюти становить $17,7 тисяч. Напередодні, 6 грудня, біткоїн також бив історичний рекорд на торгах і торгувався вище позначки в 13 тисяч доларів. У грудні поточного 2017 року біткоїн перейшов до різкого зростання



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Найпопулярніша криптовалюта біткоїн продовжує впевнено зростати на торгах

Вартість біткоїна побила черговий історичний рекорд, перевищивши $17 тисяч США.

Про повідомляє портал Сoinmarketcap.

Курс криптовалюти становить $17,7 тисяч.

Напередодні, 6 грудня, біткоїн також бив історичний рекорд на торгах і торгувався вище позначки в 13 тисяч доларів.

У грудні поточного 2017 року біткоїн перейшов до різкого зростання після того, як було оголошено про те, що торгівля ф'ючерсами на біткоїн на біржі в США почнеться в середині грудня.

До слова, якщо збережеться поточна динаміка зростання витрат електроенергії на майнінг біткоіна, то до 2020 року вся електрика світу витрачатиметься на майнінг криптовалют.

До речі, співробітник лондонської компанії NEX Group Plc Майкл Спенсер, що спеціалізується на фінансовій експертизі, вважає, що курс біткоіна може досягти позначки $20 тис, після чого різко піде вниз.

У розмові з Bloomberg TV він зазначив, що, як і у випадку з будь-яким фінансовим міхуром, ніхто не знає, коли ціна біткоіна може подвоїтися, а коли значно впасти.

Нагадаємо, біткоїн за обсягом грошової маси перевершив рубль, фунт і південнокорейський вон та став шостою валютою світу за капіталізацією.