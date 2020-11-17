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    Хакери зламали сайт Миколаївської обладміністрації

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    Наразі сайт не працює&nbsp; - Хакери зламали сайт Миколаївської обладміністрації
    Наразі сайт не працює 
    Фото: Новости N

    Кіберзлочинці вивісили на сайті прапор бойовиків «ЛНР»

    Сайт Миколаївської обласної держадміністрації зламали хакери. Про це повідомили у пресслужбі ОДА.

    Там зазначили, що зараз намагаються відновити роботу сайту, а також встановлюють причетних до атаки для притягнення їх до відповідальності.

    Місцеве видання «Новости N» повідомляє, що хакери розмістили на сайті прапор бойовиків «ЛНР» та залишили запис: «Ми добре постаралися і трохи попустували». Видання додає скріншот сайту з соцмереж.

    На даний момент сайт ОДА не працює.

    До слова, відомий хакер Затко очолив службу безпеки TwitterВін приступить до виконання обов’язків одразу після перевірки, яка триватиме 45-60 днів.

     

    Теги: бойовики на Донбасі ЛНР Миколаївщина інтернет кібербезпека хакер
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