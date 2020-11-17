Хакери зламали сайт Миколаївської обладміністрації

Кіберзлочинці вивісили на сайті прапор бойовиків «ЛНР»

Сайт Миколаївської обласної держадміністрації зламали хакери. Про це повідомили у пресслужбі ОДА.

Там зазначили, що зараз намагаються відновити роботу сайту, а також встановлюють причетних до атаки для притягнення їх до відповідальності.

Місцеве видання «Новости N» повідомляє, що хакери розмістили на сайті прапор бойовиків «ЛНР» та залишили запис: «Ми добре постаралися і трохи попустували». Видання додає скріншот сайту з соцмереж.

На даний момент сайт ОДА не працює.

До слова, відомий хакер Затко очолив службу безпеки Twitter. Він приступить до виконання обов’язків одразу після перевірки, яка триватиме 45-60 днів.