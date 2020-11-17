Відомий хакер Затко очолив службу безпеки Twitter
Затко приступить до виконання обов’язків одразу після перевірки, яка триватиме 45-60 днів
Одного з найкращих у світі хакерів – Пейтера Затко, відомого як Мадж (Mudge), компанія Twitter призначила керівником служби безпеки.
Про це повідомляє Reuters.
Затко тепер надано широкі повноваження рекомендувати зміни в структурі та методах роботи компанії.
Фахівець заявив, що буде відповідати за інформаційну безпеку, цілісність платформи і захист від зловживань і маніпуляцій.
Він приступить до виконання обов’язків одразу після перевірки, яка триватиме 45-60 днів.
До цього Затко контролював безпеку електронних платежів Stripe.