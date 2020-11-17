Відомий хакер Затко очолив службу безпеки Twitter

До цього Пейтер Затко контролював безпеку електронних платежів Stripe

Затко приступить до виконання обов’язків одразу після перевірки, яка триватиме 45-60 днів

Одного з найкращих у світі хакерів – Пейтера Затко, відомого як Мадж (Mudge), компанія Twitter призначила керівником служби безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Затко тепер надано широкі повноваження рекомендувати зміни в структурі та методах роботи компанії.

Фахівець заявив, що буде відповідати за інформаційну безпеку, цілісність платформи і захист від зловживань і маніпуляцій.

Він приступить до виконання обов’язків одразу після перевірки, яка триватиме 45-60 днів.

До цього Затко контролював безпеку електронних платежів Stripe.

Мадж прославився своїми досягненнями в рамках хакерського об'єднання L0pht. Також він є одним з ключових членів утвореного в 1980-і роки хакерського і медіаугруповання «Культ мертвої корови» (Cult of the Dead Cow).