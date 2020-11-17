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    Технології

    Відомий хакер Затко очолив службу безпеки Twitter

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    До цього Пейтер Затко контролював безпеку електронних платежів Stripe - Відомий хакер Затко очолив службу безпеки Twitter
    До цього Пейтер Затко контролював безпеку електронних платежів Stripe

    Затко приступить до виконання обов’язків одразу після перевірки, яка триватиме 45-60 днів

    Одного з найкращих у світі хакерів – Пейтера Затко, відомого як Мадж (Mudge), компанія Twitter призначила керівником служби безпеки.

    Про це повідомляє Reuters.

    Затко тепер надано широкі повноваження рекомендувати зміни в структурі та методах роботи компанії.

    Фахівець заявив, що буде відповідати за інформаційну безпеку, цілісність платформи і захист від зловживань і маніпуляцій.

    Він приступить до виконання обов’язків одразу після перевірки, яка триватиме 45-60 днів.

    До цього Затко контролював безпеку електронних платежів Stripe.

    Мадж прославився своїми досягненнями в рамках хакерського об'єднання L0pht. Також він є одним з ключових членів утвореного в 1980-і роки хакерського і медіаугруповання «Культ мертвої корови» (Cult of the Dead Cow).
    До слова, у жовтні хакер із п'ятої спроби зламав Twitter Трампа. Це зробив нідерландський фахівець з кібербезпеки Віктор Геверс. Хакер написав до адміністрації соцмережі, в ЦРУ, ФБР, Агентство з кібербезпеки США і ряд інших відомств, а також відправив лист у Білий дім, порадивши Трампу краще захистити свій акаунт.

    Теги: США ФБР ЦРУ Twitter безпека хакер
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