Кравчук назвав ідею введення російських миротворців на Донбас абсурдом

У разі введення російських миротворців на Донбасі відбувся б дуже серйозний перекос в світовому масштабі, заявив Кравчук

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук вважає абсурдною можливість введення російських миротворців на тимчасово окупований Донбас.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера»

«Я часто чую, особливо у ЗМІ, в тому числі і в Росії, мовляв Росія також може ввести миротворців на неконтрольовану територію, я не знаю навіть яку, Україною, тобто «ДНР» і «ЛНР». Я думаю, що це був би просто абсурд, тому що в даному разі відбувся б дуже серйозний перекос в світовому масштабі», — сказав Кравчук.

Він пояснив, що Росія, яка до цього моменту веде агресію проти України, але приховує її під ширмою, що це «внутрішня справа України», – у такому разі змушена була б визнати пряму агресію.

«В даному разі відбулась би дуже цікава річ: агресор є миротворцем. Я в це не вірю», – додав голова української делегації в ТКГ.

Напередодні стало відомо, що Україна підготувала нові деталі до запропонованого ТКГ Плану дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Вони включають передачу Україні контролю над кордоном і повну демілітаризацію ОРДЛО.

Попри це глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що поки немає підстав для створення підгрупи ТКГ з повернення Україні кордону.

Зазначимо, що Німеччина та Франція вже підтримали Україну в питанні єдиного Плану дій щодо Донбасу.

Раніше цього тижня представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що поданий Україною «план Кравчука» щодо врегулювання військового конфлікту на сході країни суперечить Мінським угодам.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що мирний план України щодо Донбасу взято за основу в Тристоронній контактній групі.

До слова, Кравчук у ТКГ закликав окупантів провести обмін полоненими до кінця року.

Як відомо, 5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.