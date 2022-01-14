«За Волинь, за УПА». Хакери зламали сайт Міносвіти та пригрозили українцям

Невідомі пригрозили громадянам чекати гіршого

Невідомі зламали сайт Міністерства освіти і науки України та розмістили там текст з погрозами громадянам країни українською, російською та польською мовами.

У тексті стверджується, що всі особисті дані українців завантажені в якусь «загальну мережу», а всі дані на персональних комп'ютерах нібито будуть знищені без можливості відновлення.

«Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте на гірше. Це Вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН-УПА (Українська повстанська армія Організації українських націоналістів), за Галичину, за Полісся та за історичні землі», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, в Україні з початку року зросла кількість кібератак: що роблять хакери.

До слова, хакер із Києва розробив «вірус», що привласнює гроші з крипто-гаманців.