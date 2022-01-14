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    «За Волинь, за УПА». Хакери зламали сайт Міносвіти та пригрозили українцям

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    Хакери зламали сайт українського міністерства освіти та погрожують громадянам країни - «За Волинь, за УПА». Хакери зламали сайт Міносвіти та пригрозили українцям
    Хакери зламали сайт українського міністерства освіти та погрожують громадянам країни
    фото з відкритих джерел

    Невідомі пригрозили громадянам чекати гіршого

    Невідомі зламали сайт Міністерства освіти і науки України та розмістили там текст з погрозами громадянам країни українською, російською та польською мовами.

    У тексті стверджується, що всі особисті дані українців завантажені в якусь «загальну мережу», а всі дані на персональних комп'ютерах нібито будуть знищені без можливості відновлення.

    «Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте на гірше. Це Вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН-УПА (Українська повстанська армія Організації українських націоналістів), за Галичину, за Полісся та за історичні землі», – йдеться у зверненні.

    Нагадаємо, в Україні з початку року зросла кількість кібератак: що роблять хакери.

    До слова, хакер із Києва розробив «вірус», що привласнює гроші з крипто-гаманців.

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    Теги: ОУН-УПА Велика Британія хакер
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    «За Волинь, за УПА». Хакери зламали сайт Міносвіти та пригрозили українцям